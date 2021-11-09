中科健康冯鹏：拓展国际交流合作 助力中药现代化国际化

11月8日，在第四届中国国际进口博览会期间，中科健康产业集团总裁冯鹏做客人民会客厅。他表示，借助“进博效应”，中科今年将30多款新品引进内地市场。在“走出去、引进来”过程中，中科将继续助力中药现代化走向国际化，积极响应“双循环”新发展格局。

“进博会期间，中科通过线下+线上相结合的方式，将创新的科研探索和健康服务，更精准、快捷地带给中国消费者及广大客商。”冯鹏认为，进博会为企业展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场提供了宝贵的舞台和通道。进博会上所获取的市场洞察，也能帮助企业进一步优化升级产业链。中科健康将与参展各界分享改革创新成果、交流管理运营经验、积极拓展国际朋友圈，不断提升自身的竞争力、创新力和影响力。

冯鹏表示，中科健康坚持中药现代化发展路线，聚焦中药大健康产业发展中的重大科技需求，围绕心脑血管、糖尿病、慢性呼吸系统疾病以及癌症等疾病，搭建产学研用创新平台，研发创新健康产品。同时，中科健康坚持以预防为主，积极开展健康知识科普服务，大力开展公益事业，为人民群众提供切实健康服务，为助力中药大健康产业蓬勃发展、助推健康中国建设贡献力量。

冯鹏介绍，在拓展国际交流合作，助力中药现代化走向国际化方面，中科健康在汇聚全球研发、供应链资源，开拓国际市场的同时，也在不断引入国际创新产品和服务，加速中科全球突破性创新成果在中国的落地。

此外，为破解科研攻关进程当中的“卡脖子”难题，中科加大基础科研投入，依托专家团队及中科院科研实践成果，围绕中药大健康产业发展中的重大科技需求、中药抗肿瘤创新药物研发等诸多领域深入开展合作，持续推进基础研究，集中力量对关键核心技术进行科技攻关。培养中药现代化领域的国际化、高水平、创新型科技人才，打造行业创新平台，实现更多“从0到1”的原创突破。

“为践行绿色低碳发展理念，升级数字化智能生产链条，中科健康以传承中医药理论为基础，通过科技创新以及多学科融合，构建适合中医药特点的技术方法和标准规范体系，发展现代中药科研以及工业生产技术。”冯鹏介绍，即将投产的中科江苏药业，将升级中药生产智能装备与自动化系统，引进自动化智能生产设备，应用5G物联网实现智能投料、智能输送、自动控温储存等工业流程。同时，中科正积极在南京及泰州生产园区开展太阳能光伏配套等产业布局，大力推进绿色低碳生产，为我国节能减排事业发展贡献力量。