中科健康产业集团亮相进博会

在日前开幕的第四届进博会上，中科健康产业集团携新品亮相。据了解，中科健康产业集团位于“医疗器械及医药保健”展区。该集团不仅将旗下公司研发的灵芝系列产品、骨健康产品等30款新品引进内地市场，还同步在北美、欧洲等20多个国家及地区发售。进博会期间，该集团会通过5场线上线下直播和专业论坛全方位展示针对慢性病、顽疾重疾、助力免疫力提升的国际化创新产品和服务，更精准、快捷地带给中国消费者及广大客商。

中科健康产业集团在本届世博会上的展台。受访者供图

“去年我们借力进博会全球首发了2个新品，今年我们带来了30个国际化产品。进博会为中科提供了一个展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场的宝贵平台。为加快中科国际化步伐，集团分别以香港和美国公司为立足点汇聚全球研发、供应链资源。开拓国际市场的同时，引入国际创新产品和服务，通过走出去、引进来，加速中科全球突破性创新成果在中国的落地，为实现国内国际双循环贡献力量。” 中科健康产业集团总裁冯鹏如是说。

据悉，成立于1984年的中科健康产业集团，是由中科院控股的高新技术企业。为助力健康中国建设，该集团聚焦重点人群，坚持中药现代化发展路线。围绕中药大健康产业发展中的重大科技需求，聚焦心脑血管、糖尿病、慢性呼吸系统疾病以及癌症等疾病，搭建产学研用创新平台，研发出高科技健康产品，发挥中医药在疾病预防、慢性病及疑难病症、重大传染病防治中的作用。