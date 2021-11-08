记者节 这份“健康锦囊”献给所有记者

11月8日是中国记者节。记者被誉为“无冕之王”，是一个看似光鲜实则忙碌辛苦的职业。巨大的工作压力和常年在外采访的奔波，使记者的健康状况不容乐观。

重庆医科大学附属第一医院全科医学科副主任邓辉胜总结了记者易患疾病及防治建议，在记者节之际，提醒广大记者在“铁肩担道义，妙手著文章”的同时，一定注意自己的身体健康。

胃病

由于工作需要，记者有时难以保证规律饮食。长期不规律的饮食习惯是造成胃病的最大原因。

医生建议：

1. 尽量合理安排时间，避免不规律饮食。

2. 包中常备高蛋白便携食物。采访间歇，可以快速食用，既能增加饱腹感，又能避免胃酸损伤胃肠道黏膜。

3. 饮食尽量减少辛辣、生冷食物，纠正不良生活习惯，戒烟限酒。

4. 避免使用加重胃病的药物，如止痛药等。

心理疾病

第一时间赶到现场，第一时间赶出稿件，奔波和熬夜对于记者已经是家常便饭。过度精神紧张会引起抑郁症等一系列心理疾病。

医生建议：

1. 通过调整呼吸，缓解紧张和焦虑。用鼻子吸气，用嘴缓慢呼气，反复练习3~5分钟，增加血液中的氧含量。

2. 感到焦虑紧张时，有意识地放空自己，尽量转移注意力，可选择一些娱乐活动，如听音乐、绘画、练习书法等。

3. 适当给予自己鼓励，增强自信心，避免长期处于焦虑紧张的情绪中。

4. 运动有利于产生“快乐因子”，适当进行慢跑、快走、骑车等户外运动，可促进心情平静，有助释放压力。

眼病

记者普遍存在用眼过度的情况。同时，他们的用眼环境又存在使用电脑时间长和多在空调环境两个特点，因此易患眼部疾病。

医生建议：

1. 有意识多眨眼，减少眼睛干涩。

2. 用热毛巾热敷眼部以及做眼保健操，可以促进眼部血液循环。

3. 长时间面对手机或者电脑屏幕，容易用眼过度，需多食用富含维生素A和叶黄素的食物。

4. 长时间用眼后，可通过闭目休息、放眼远望、看绿色植物等缓解眼部疲劳。

腰椎病

记者常常长时间伏案工作。处于坐姿时，躯体的重量全部压在腰骶部，使腰椎和腰部肌肉承受很大压力，长此以往就会出现腰椎问题。

医生建议：

1. 伏案工作时，使用腰垫可以使腰部得到支撑，减少腰椎间盘突出的风险。

2. 伏案工作每隔1小时起来活动一下，如扭扭腰等。

3. 进行针对腰肌、竖脊肌的运动锻炼，有利于保护脊椎。

4. 绝经女性以及50岁以上男性，应适当补充钙和镁，预防骨质疏松。

颈椎病

记者长时间专注赶稿静坐不动，容易引起颈部关节囊、韧带等松弛乏力，加快颈椎的退变。再加上办公室空调的冷气长时间开放，不良的冷风刺激容易导致脊椎动脉供血不足，易发颈椎疾病。

医生建议：

1. 长时间伏案工作时，隔一段时间需要调整一下姿势，活动活动身体。

2. 睡觉时，保持头部和颈部与身体成一条直线，尽量避免头部转向一侧俯卧。

3. 热敷可以减轻肩颈疼痛和僵硬，可以用热毛巾或加热垫（设置低热）热敷肩颈痛处，一次15分钟。

4. 适当运动，可做颈部轻柔转动、倾斜头部、绕动肩部或其他拉伸运动。

代谢综合征

人体在精神紧张和频繁思考的情况下，会造成植物神经紊乱，刺激分泌大量的消化液、胃酸和肾上腺素，导致各种身体问题。时间久了，身体为了应付这些不定期事件储备糖原和脂肪，造成一系列的代谢问题。

医生建议：

1. 营养均衡，做到粗粮、细粮搭配；荤食、素食搭配；主食、副食搭配；碳水化合物、脂肪、蛋白质合理配比，可以按照50%~60%碳水、20%~30%脂肪、10%~20%蛋白质的配比来安排饮食。

2. 减少高升糖指数食物的摄入，避免血糖水平忽高忽低；控制摄入食物的总热量，避免动得少吃得多。

3. 充足饮水，每日饮水不低于1600mL。

4. 适当运动，每日至少保持半小时连续运动。

5. 如果患有糖尿病、痛风、高血压等疾病，饮食以及运动建议需咨询医师。

心脏病

心脏疾病的发生与不良生活习惯密切相关，想要预防心脏病的发生，应该注意养成良好的生活习惯。

医生建议：

1. 戒烟，吸烟对心脏及血管的危害巨大。

2. 积极控制体重，通过饮食、运动等方式促进健康体重的恢复。

3. 避免过量饮酒，过量饮酒会增加心脏病的发病率。

4. 保持规律生活，做到饮食均衡，坚持适量运动，保持良好心态。

（视频制作：实习生宋怡静）