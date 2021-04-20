冯鹏：早筛早诊 助力肿瘤患者实现高质量长期生存

近日，第27届全国肿瘤防治宣传周系列专题活动暨深圳市肿瘤防治科普知识大赛启动仪式在深举行。中科健康产业集团总裁冯鹏表示，早筛查对肿瘤早期发现及后续治疗方案制定尤为重要，及时通过血液生化指标检测、影像检测、常规体检或基因检测手段进行早期筛查，将有助于肿瘤综合防控体系建设和癌症干预过程完善，提高患者生存率。

“肿瘤是威胁人民健康的第一杀手。随着生活节奏加快，很多肿瘤病种呈现低龄化、年轻化发展。完善肿瘤综合防控体系建设，有助于实现降低肿瘤发生率、提升治愈率。”冯鹏介绍，在肿瘤综合防控体系建设中，中科作为致力于中药大健康产业的科研型企业，积极承担企业社会责任，在聚焦基础科研、稳步推进中药抗肿瘤临床研究、推动肿瘤早筛及干预体系落地的同时，依托全国各地中科健康教育中心巩固肿瘤综合防控体系建设，携手全国各大医院多次组织公益健康义诊、患者关爱、肿瘤防治科普等活动，以多样化形式帮助公众消除癌症误区，传播正确抗癌理念，提高全民癌症防控意识。

冯鹏表示，早筛查对肿瘤早期发现及后续治疗方案的制定尤为重要。及时通过血液生化指标检测、影像检测、常规体检或基因检测手段进行早期筛查，将有助于肿瘤综合防控体系建设和癌症干预过程完善，提高患者生存率。在预防领域，中科也在积极作为，为公众提供健康体检、健康教育、健康促进和疾病预防等服务，以优质服务和完善的检后服务守护着全国数十万会员及会员家人的健康。

冯鹏认为，应提高全社会癌症防控意识和认知，公众在重视预防肿瘤的同时也要正确面对。在未罹患癌症时，要通过正确生活方式、积极情绪预防癌症。在检出癌症时，按照病期采取科学治疗方案，防治肿瘤复发和转移，将助于提高肿瘤患者生存率，利于肿瘤患者后期康复和回归社会。

“中科作为生物医药类科研型企业，一直将肿瘤防治作为重点工作。每人都是健康第一责任人，只有提高全民癌症防控意识，共同参与到肿瘤综合防控体系建设，才能将防控体系网织得更密、更严。”冯鹏认为，今年全国肿瘤防治宣传周主题“健康中国健康家——关爱生命科学防癌”是非常合适的位置，只有家庭健康，社会健康水平才能提升。