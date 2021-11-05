国家卫健委：11月4日新增新冠肺炎确诊病例78例 本土病例68例

11月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例78例。其中境外输入病例10例（上海3例，广西3例，天津1例，辽宁1例，广东1例，云南1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在广西）；本土病例68例（黑龙江28例，均在黑河市；河北10例，其中石家庄市9例，辛集市1例；辽宁8例，均在大连市；河南5例，均在郑州市；甘肃5例，其中兰州市4例、天水市1例；宁夏4例，均在银川市；内蒙古2例，均在阿拉善盟；江西2例，均在上饶市；四川2例，均在成都市；贵州1例，在遵义市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州），含4例由无症状感染者转为确诊病例（均在河南）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例29例，解除医学观察的密切接触者1990人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例373例（其中重症病例2例），现有疑似病例4例。累计确诊病例9697例，累计治愈出院病例9324例，无死亡病例。

截至11月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1129例（其中重症病例37例），累计治愈出院病例91840例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97605例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1272333人，尚在医学观察的密切接触者45386人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者42例，其中境外输入20例，本土22例（河南9例，均在郑州市；辽宁8例，均在大连市；江西3例，均在上饶市；重庆2例，其中沙坪坝区1例、渝北区1例）；当日转为确诊病例5例（境外输入1例）；当日解除医学观察17例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者426例（境外输入348例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28866例。其中，香港特别行政区12359例（出院12035例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16430例（出院13742例，死亡847例）。