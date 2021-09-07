白露时节：露脚踝、嗜辛辣……这样对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生指南》栏目专访中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师许云，为网友解答白露时节相关注意事项。

白露是二十四节气中的第十五个节气，相较于往年，今年秋冬来得稍早一些且更加寒冷，呈现出雾气重、寒雨多的特点。

许云表示，这一时期，阳气内收下沉，人体外部寒气加重，免疫力较低的人群，尤其是上呼吸道感染、支气管炎、过敏性鼻炎、哮喘、关节炎症、心脑血管疾患的人群，需要特别注意，做好防护工作。在降温的同时，还会出现干燥气候，平时有肺部等疾患的人，应重点注意补肺固表和养肺润燥。

【螃蟹怎么吃？】

秋风起，螃蟹肥。每年秋天，在老百姓喜爱的季节性食物榜上，膏满黄肥的大闸蟹必能占据一席。需要注意的是螃蟹性寒，搭配生姜、紫苏、醋，虽然能中和一部分寒性，但根本属性难变，建议适量食用，不可过量。

另外，螃蟹的嘌呤含量较高，痛风和高尿酸的人不建议多吃，尤其是搭配啤酒、甜饮料等，会进一步导致内源性尿酸增加，更要谨慎食用。

【“秋燥”如何防？】

辛辣食物在我们的生活中十分常见，入秋后，天气渐凉，很多人会选择多吃辛辣食物以便去寒增温。

但是，这一时期气候较为干燥，人们容易出现口干、鼻干、咽干、大便干结、皮肤干裂等情况，刚入秋时建议少食辛辣，特别是阴虚体质人群，以免惹上“秋燥”。

【脚踝能否露？】

近年来，很多时尚男女流行露出脚踝，片面追求好看，往往忽略了季节变化对身体的影响。

古人常说“白露身不露”，指的是白露后着装不能再赤膊露体了。因为随着白露的到来，昼夜温差增大，机体需要频繁切换状态以适应温度的变化，如不注意防寒保暖，很容易受寒感冒。

【保健小知识】

正所谓“秋收冬藏”，秋冬季阳气趋向收敛，人体的生理活动也应顺应自然界阴阳的变化，早点休息。

建议选择天气晴好、较温暖的时候进行户外活动，劳逸结合、增强体质，尽量避免晨起天气较凉的时候进行户外活动。推荐舒缓的运动，如瑜伽、呼吸操、太极拳、八段锦等，使阴精阳气都处在收敛内养状态。

肺气和秋气相通，肺在志为忧，忧易伤肺。因此，在情志上要注意怡情易性，心情不好时，找好朋友一起谈谈心，或者多晒晒太阳，也可培养一两个爱好，如书法、唱歌，尽量让自己感受到充实的快乐，保持积极向上的心态。