李绍伟：给患者带去光明是我的责任

宁夏角膜移植公益行——李绍伟正在术前查房，制定手术方案。受访者供图

“两次选择让我32年坚定地站在手术台上，今天想起来，我仍然觉得，这样的选择是对的！”见到李绍伟教授，穿着雪白白大褂的他刚刚结束一台手术，虽然口罩遮住了大半个脸，但眼神里透着医生特有的果敢、睿智。

“第一次选择是高考，这次选择带有偶然性，我在上学时，比较喜欢生物，生物几乎次次考试满分，但高考后阴差阳错却学了医学，没想到一进入眼科，就深深地爱上了它。”毕业后的李绍伟进入了山东省眼科医院，对眼科的痴迷和工作上的努力让他在30多岁之前就成为了一名优秀的眼科医生。随后，他被单位送到了美国路易斯安那州立大学眼科中心学习，迎来了人生的第二次选择。

如果说第一次选择缘于热爱，那第二次选择则遵循了初心，一年的学习让他了解了眼科最前沿的知识，开阔了眼界和思路。临近回国前，带李绍伟的两位教授告诉他目前眼科中心实验室可以提供他继续工作学习的机会，另一个实验室也可以为他妻子提供职位。但是此时李绍伟的心已经飞回来祖国，早已经订好了回国的机票。留在美国从来就不是他的选项，一是国家和单位派他来学习，就应该按时归国工作；二是他热爱的是临床工作工作和治病救人，他的舞台在中国。临行前，眼科中心的十几位教授专门为李绍伟举办了欢送晚宴。据眼科中心的同事们说，这在之前十几年从来没有过。

一面是无数人渴求的人生转身，另一面则是不忘的初心。李绍伟毫不犹豫地告诉他们，自己要把所学奉献给祖国，那里有很多病人等着他带去光明。在教授们的惋惜中，学习时间一到，没有多留一天，李绍伟和妻子回到了祖国。

机缘巧合，李绍伟加入了爱尔眼科医院集团，掐指算算，现在已经16年了。李绍伟在重庆、上海、沈阳、北京四地做过爱尔眼科医院的院长，无论走到那里，他始终坚守医者初心，践行医者信念。李绍伟教授认为，当医生就要当最好的医生，最优秀的医生应该是“医、教、研”全面发展，用最科学、最合理、最正确的方法给病人治好病。医——医德要好，医疗技术要好，能够给患者最好的治疗；教——要教学育人，培养更多的、更专业的优秀专科医；研——了解、学习、掌握本领域世界最先进、最前沿的医疗技术，同时要有自己的科研创造、发明创新成果。他专注角膜病、白内障等的临床和基础研究。完成各类疑难白内障手术4万余例，角膜移植手术8000余例，致力于白内障防盲手术的推广和培训。改进了角膜内皮移植手术方法，创造性地提出了上皮瓣下胶原交联技术，首创了晶体前囊膜保护角膜内皮的白内障手术技术，在国内率先开展了飞秒激光角膜移植手术，他总结了中国人高度近视眼人工晶状体计算经验公式（LSW1公式)并得到广泛采用，效果非常好。他还在国内外发表论文130余篇，主编参编专著9部，承担国家省级部级等课题21项，并获各级奖励13项。同时，在他的倡导和率先垂范下，还在爱尔眼科形成了一套系统的眼科医生培育体系和培养了一批优秀人才。

驱离黑暗 带来光明是一个眼科医生的责任

我在北京的医院里能给患者带来光明，可还有很多人无法来到这里，我还能通过什么样的方式帮助他们？李绍伟不断给自己提出这样的问题。

2016年7月21日，由他和同事们一起提议，爱尔眼科医院集团角膜病学组和事业部联合爱眼基金共同发起了集慈善救助、防盲和角膜捐献宣传、角膜病手术医生培训为一体的“你是我的眼”角膜移植西部行启动。

公益行动需要付出，更需要坚守。在很长一段时间里，李绍伟的工作日程是这样安排：周一在北京门诊、做手术，晚上定最晚的航班飞往西部城市，第二天在那里要带着当地医生完成十余台角膜移植或疑难白内障手术。周三他又会精神抖擞地准时出现在北京的门诊室里。周四，他可能又身处西部另一个市的手术室中。一年的飞行里程甚至能突破10万公里。5年的时间，他在新疆、陕西、甘肃、宁夏、贵州、云南等西部省市、自治区帮助1000多名贫困患者进行了角膜移植公益手术。

“一个人的力量再大，也毕竟只有一天24小时，一年365天。要让西部拥有一支带不走的角膜移植医生队伍”，在李绍伟的言传身教下，在乌鲁木齐、兰州、西宁、贵阳、昆明、银川，“你是我的眼”公益项目已经帮助当地成立了5个角膜病科室和两个眼库，培养了6名医生。现在他们已经能够独立完成角膜移植手术，而在全国30000多名眼科医生中，能做这一手术的医生大约100多人。这项活动也荣获了2019年国家十大慈善项目奖。

李绍伟坦言，激励他在慈善这条路上越走越远的是两双眼睛。一双是他为一个4个月大、双眼先天性角膜白斑、什么都看不到的患儿做了角膜移植手术后，那眸子里纯真的光能打动一切，“本来，他可能以为这个世界就是黑暗，但我改变了他对世界的认识，有什么比这更重要吗？移植一片角膜，我就能改变一个孩子的一生，而这背后其实是至少4个家庭的未来。”还有一个，是在西部，李绍伟为一个近90岁的老奶奶做了白内障复明手术，老人拉着他的手久久不放。“虽然她一直说谢谢，无法用更多的语言表达她的心情，但从她的眼睛里，我看到了一个眼科医生的骄傲！”

李绍伟这样告诉记者：“没有什么比我看见他们恢复光明更开心，也没有什么比让患者看见世界更重要！”他感慨，支撑他几十年如一日不惧苦累、砥砺前行的动力就是看着患者揭开纱布的一瞬间，那久被黑暗遮蔽的心灵窗口荡漾开五彩斑斓和洋溢出无比的兴奋。这是他作为一名眼科医生的责任，也是他最幸福的时刻。