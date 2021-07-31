“活力向上，给世界力量” 伊利集团发布全球雇主品牌

7月30日，伊利集团发布全球雇主品牌，并发布“活力向上，给世界力量”的核心价值主张。伊利集团董事长潘刚表示，伊利将面向全球持续吸引和凝聚更多愿意为企业发展奋力拼搏、不断超越的进取者，为员工提供更大的发展平台、更多的赋能和历练机会，让员工在开放、信任、尊重、充满活力的环境下，实现个人和企业的共同成长。

据伊利相关人士介绍，该集团坚守“卓越、担当、创新、共赢、尊重”的核心价值观，竭尽所能为员工提供良好的工作环境，营造专注做事、尊重、开放的企业氛围，不断提升组织的向心力、凝聚力、战斗力。同时，集团积极吸纳多元化、国际化人才，致力于打造一支具有国际化视野和能力的人才队伍。伴随着新员工、新生代力量的不断融入，伊利也在持续升级员工关怀体系，提升员工的认同感、安全感、归属感，使员工能充分施展。集团推出的“春雨计划”已经持续更迭十年，从员工发展、绩效管理、身心健康等方面提供全方位保障；出台的《伊利集团爱心基金实施办法》，为困难员工及其直系亲属提供爱心救助。

该人士还表示，人才是企业高质量发展并向更高目标跨越的坚实力量。一直以来，伊利视员工为企业最宝贵的资源和财富，致力于成为最值得信赖的雇主，通过“凝聚人、发展人、成就人”，做员工的“坚强后盾”：为员工提供强大的个人发展平台和丰富的培训资源，不断实现每位员工的持续进步；通过系统的学习发展项目，全面提升员工的领导力、管理技能；搭建内部交流平台，通过案例分析和经验分享等模式，启迪思维、拓宽视野、提升关键技能，建立强大的员工教育培训管理系统。同时，伊利坚持“打造人才供应链”，通过为员工提供适宜的复合化发展路径，不断完善员工的职业通路设计，用良好用人机制为优秀人才提供畅通的上升渠道，为集团搭建坚实的人才储备队伍。