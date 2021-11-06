3-11岁儿童接种疫苗安全性如何？中疾控专家：不良反应与成人相当

人民网北京11月6日电 （记者张文婷）目前，根据国家总体部署，各地已经启动了3-11岁儿童的接种工作。不少家长对儿童接种新冠疫苗的相关问题十分关心。今日，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在国务院联防联控机制发布会上就儿童为何要接种疫苗及疫苗的有效性和安全性进行了详细解答。

王华庆表示，之所以让儿童接种新冠疫苗有几个方面的考虑：一是儿童感染率不低。随着全球流行尤其一些国家出现的持续传播，儿童感染率在不断上升。

二是儿童中的重症或者死亡病例时有发生。“过去认为儿童的病情相对较轻，现在看随着持续传播，儿童感染率上升。国外有研究已经发现，目前儿童的住院率超过了今年早期的10倍。”他说。

三是儿童在感染病毒后作为传染源管理起来难度非常大。王华庆表示，儿童在幼儿园、托儿所或者学校还有一些其他机构人群接触密切，如果出现病例，也会造成聚集性疫情发生的情况。

“我们一直期望通过疫苗接种实现群体免疫。要实现群体免疫，对所有人群都易感的疾病来说，儿童也是其中的一部分需要免疫的人群。”王华庆说道。

就3-11岁儿童接种的新冠疫苗有效性及安全性这一问题，王华庆亦进行了详细说明。他提到，我国目前采用的灭活疫苗在前期临床试验已经看到它能够产生比较高的免疫水平。通过前期临床试验研究，儿童接种目前已经批准的灭活疫苗，不良反应发生情况与成人组相当。