有过敏史不宜打疫苗？中疾控专家告诉你如何判断

人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制7日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆就公众关心的打疫苗之后出现过敏，如何判定是否和疫苗有关系的问题进行了回应。

“不是说打完疫苗之后出现的症状、体征都认为和疫苗有关系。”王华庆表示，怀疑跟疫苗有关系的话，需要确定为是一般反应还是异常反应。如果是异常反应，现在有一套机制和一系列流程来判定。对于怎么做这个诊断，是不是属于异常反应，是不是疫苗引起的，各地有预防接种异常反应调查诊断专家组，有时候还需要启动预防接种异常反应鉴定组，根据疫苗的特性，受种者的临床表现和既往史，诊治过程，以及疫苗接种情况等做出综合判断，确定是不是疫苗引起的过敏性反应。

另外，有过敏史是否不宜打疫苗？王华庆表示，人的一生当中很容易出现过敏的情况，关于过敏的禁忌，在新冠疫苗接种技术指南当中规定了两点，一是对疫苗成份过敏；二是过去打新冠疫苗出现了严重过敏反应的。有这两种过敏情况是不能够打疫苗的。但是像平常有食物过敏、药物过敏、化妆品过敏、螨虫过敏的情况，这是经常发生的，通常是可以接种疫苗的。