我国实施母婴安全行动提升计划

新华社北京10月14日电（记者田晓航）为贯彻《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，进一步提高优生优育服务水平，维护妇女儿童健康权益，国家卫生健康委在总结2018至2020年母婴安全行动计划实施情况和有效经验做法的基础上，组织制定并印发了《母婴安全行动提升计划（2021-2025年）》（下称“提升计划”），14日在官网公布。

妇女儿童健康是全民健康的基石。《“健康中国2030”规划纲要》明确，到2030年，全国孕产妇死亡率下降到12/10万，全国婴儿死亡率下降到5‰。

提升计划提出，促进母婴安全高质量发展，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，到2025年，全国孕产妇死亡率下降到14.5/10万，全国婴儿死亡率下降到5.2‰，为如期实现《“健康中国2030”规划纲要》主要目标奠定坚实基础。

根据提升计划，行动内容包括妊娠风险防范水平提升、危急重症救治水平提升、质量安全管理水平提升、妇幼专科服务能力提升、群众就诊分娩满意度提升等5个方面，涵盖多项具体举措。

例如，在危急重症救治水平提升方面，针对产后出血、新生儿窒息等常见危重症，每季度至少开展1次专项技能培训和快速反应团队急救演练，紧急剖宫产自决定手术至胎儿娩出时间（DDI）努力控制在30分钟以内并逐步缩短；建立完善危重孕产妇救治医患沟通机制，救治抢救期间医疗组应当指定1名产科医师负责与患者家属做好沟通。

在群众就诊分娩满意度提升方面，疫情期间鼓励适当调整延长产科、超声等科室门诊时间，有条件的机构可探索开设周末门诊、假日门诊、夜间门诊；推进孕产期全程预约诊疗，引导孕产妇在助产机构建档时确定主管责任医师，鼓励由1名产科医师或1个产科医疗组为未转诊转院的孕产妇提供全程系统保健服务；规范开展专业陪伴分娩等非药物镇痛服务，鼓励开展药物镇痛分娩服务，有条件的医疗机构可开展家属陪伴分娩。