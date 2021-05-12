两种靶向疫苗有效缓解慢性哮喘症状

据英国《自然·通讯》杂志11日发表的一项免疫学研究报告，法国科学家团队开发了针对信号分子白介素-4（IL-4）和白介素-13（IL-13）的两种新疫苗，在对人化小鼠模型接种后发现，其能在一段时间内保护其不患过敏诱发的哮喘。这项发现指向了一种潜在的治疗哮喘的长期、高性价比策略，或为未来攻克这一困扰人类的顽疾带来希望。目前，还需要进一步研究来评估这一方法的安全性和可行性。

最近十余年来，美国、英国、澳大利亚、新西兰等国家过敏性哮喘患病率和死亡率有上升趋势。在全世界范围，约有一亿哮喘患者，其已成为严重威胁公众健康的一种主要慢性疾病。

过敏性哮喘的特点是一种名为lgE的抗体水平升高，同时细胞因子（由免疫细胞释放的信号蛋白）如IL-4和IL-13也会升高。针对lgE或者IL-4、IL-13的治疗用单克隆抗体能减轻哮喘的症状，但价格高昂而且需要终身给药。

有鉴于此，法国国家与健康医学研究院传染病与炎症研究所科学家拉伦特·立贝尔及其同事，此次开发了两种靶向IL-4和IL-13的疫苗，以确定其是否有助于减轻慢性哮喘的严重程度。

在小鼠试验中，研究人员发现疫苗缓解了慢性哮喘的一些特征，如lgE水平升高以及产生黏液，并且能在长达15周里遏制慢性的过敏性哮喘。在表达人类IL-4和IL-13的小鼠模型中，他们发现疫苗能抑制这两种细胞因子至少11周。

研究团队认为，他们的疫苗方案或许代表了一种治疗哮喘的长期方法，但还需要进一步的研究。

过敏性哮喘本质是由多种细胞特别是肥大细胞、嗜酸性粒细胞和T淋巴细胞参与的气道炎症。这是一种比较顽固的疾病，多在婴幼儿期发病。大部分哮喘患者都存在过敏现象或者有过敏性鼻炎，但由于症状与呼吸道感染或炎症相似，婴幼儿在发病时身边成人缺乏相关知识，往往忽视了早期治疗，导致这一病症伴随患者终身，也极有可能被误诊。（记者张梦然）