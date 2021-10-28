直播预告：急性脑梗的救治与预防

急性脑梗死是一种非常严重的疾病，它不仅会威胁患者的生命，更有可能导致严重的残疾，影响患者乃至病患整个家庭的生活质量。那么对于急性脑梗的患者，有什么样的办法可以快速缓解脑梗症状，减少后遗症的发生？何时需要溶栓？何时需要取栓？

10月29日11:00-12:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”APP直播间邀请到首都医科大学宣武医院神经内科急性卒中诊疗组长马青峰，为大家分享急性脑卒中的诊治与预防。欢迎届时收看。

专家简介

马青峰，博士、主任医师、副教授；硕士生导师；首都医科大学宣武医院急诊科副主任；神经内科急性卒中诊疗组长；卒中抢救中心主任；宣武医院卒中绿色通道负责人；国家卫健委脑防委优秀中青年专家；国家卫健委脑防委中青年专家委员会副主任委员兼秘书长；国家卫健委脑防委卒中中心管理指导委员会副秘书长。

组织建立了宣武医院急性缺血性卒中绿色通道，负责急性缺血性卒中的溶栓管理及研究工作。主持国家科技部重大专项、北京市科委等缺血性脑血管病相关研究课题多项，第一作者和通讯作者发表SCI论文十余篇。

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