糖尿病可以逆转吗（名医讲堂）

糖尿病至今仍是一种终身性疾病，无法治愈。如果患者被确诊为糖尿病，理论上讲是不可能逆转的。但是，医生可以采取有效措施，使糖尿病高危人群延缓发病时间，甚至终身不发病；也可以使已经确诊的糖尿病患者延迟并发症的发病时间，甚至终身远离并发症。

研究发现，对早期、高体重的2型糖尿病患者通过强化饮食干预，在体重明显改善后，代谢指标（包括血糖等）可以逐步恢复正常，病情达到临床缓解状态，甚至部分患者可以多年不需要用降糖药。从这个意义来说，可以实现糖尿病的部分“逆转”，从而使患者获得更高的生活质量。

一般来说，糖尿病有8种病理生理机制，其中，主要核心病理机制有两个。一个是胰岛细胞功能的缺陷或者下降，导致胰岛素分泌不足或缺乏，临床上常见于1型糖尿病。另一个就是胰岛素抵抗，导致胰岛素的工作效率降低，也可以理解为机体对胰岛素不敏感，在临床上主要见于2型糖尿病。我国糖尿病患病人群中，2型糖尿病患者数量接近90%，1型糖尿病约占5%。

糖尿病的发病机制虽然很复杂，但是大部分糖尿病患者特别是2型糖尿病患者，诱发因素还是比较清楚的。例如，高热量食物摄入过多，同时不爱运动；肥胖；抽烟、喝酒等不良嗜好和生活方式。另外，随着年龄的增长，机体的β细胞功能越来越差，胰岛素抵抗越来越重。这些诱发因素中有一些是无法控制的，如年龄和遗传因素，但是也有很多因素是可以干预和控制的，如不良生活方式。“管住嘴、迈开腿”可以帮助预防糖尿病，甚至逆转早期的糖尿病。

糖尿病前期人群还不能算是糖尿病患者，但是血糖要比一般人群高。如果这个时候进行干预，会收到良好的效果。糖尿病前期人群一般不用吃药，通过生活方式干预，多数可以恢复到正常状态。一部分新发的、糖尿病病程不长的已确诊患者，特别是肥胖人群，通过合理的生活方式干预，尤其是体重减轻后，糖尿病病情随之消失。有些患者甚至能把胰岛素和降糖药都停掉，并维持相当长的时间。

40岁以上人群最好每年进行糖尿病筛查，尽早发现糖尿病前期，尽早干预。这种干预可以真正逆转糖尿病。即使控制不住，最终确诊为糖尿病，这些干预对患者后期的糖尿病治疗和管理也会很有意义。

要敏锐地早期识别糖尿病。“三多一少”是糖尿病患者的典型症状。“三多”是指多饮、多食、多尿，“一少”是指体重减少。但很多患者并没有“三多一少”的表现，而是通过查体发现自己患上了糖尿病。另外，还要警惕一些日常生活中的异常现象，比如伤口不易愈合、身上经常长疖子等。特别是有糖尿病家族史的人群，如果有这些异常就要到医院进行糖尿病筛查。极个别的糖尿病患者早期表现出低血糖反应，也要予以足够的重视。

虽然目前还没有根治糖尿病的办法，但是有效控制高血糖的方法非常多。大部分患者长期严格地控制好血糖，完全可以保持跟正常人一样的生活质量。从这个意义上来说，延长并发症的发病时间，也是一种糖尿病治疗的“逆转”。

（作者为北京协和医院内分泌科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年11月05日 17 版）