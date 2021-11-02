国家卫健委：11月1日新增新冠肺炎确诊病例71例 本土病例54例

11月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例71例。其中境外输入病例17例（上海5例，浙江3例，福建2例，广东2例，云南2例，北京1例，天津1例，广西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（浙江3例，天津1例）；本土病例54例（黑龙江27例，其中黑河市26例、哈尔滨市1例；河北8例，其中石家庄市4例，辛集市4例；甘肃8例，均在天水市；山东3例，均在日照市；内蒙古2例，均在阿拉善盟；江西2例，均在上饶市；青海2例，均在西宁市；北京1例，在昌平区；宁夏1例，在银川市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（山东3例，江西2例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者5667人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例379例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例9654例，累计治愈出院病例9275例，无死亡病例。

截至11月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例912例（其中重症病例35例），累计治愈出院病例91766例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97314例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1258560人，尚在医学观察的密切接触者38660人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）；当日转为确诊病例9例（境外输入4例）；当日解除医学观察10例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者392例（境外输入351例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28841例。其中，香港特别行政区12347例（出院12034例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院73例），台湾地区16417例（出院13742例，死亡847例）。