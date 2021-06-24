头老疼 病根儿竟在鼻子上

头疼是生活中最常见的不适症状之一，几乎每个成年人都有过头疼的病史。引起头疼的原因也有很多，而有些疾病的头疼祸根却并不是大脑疾病所致。常见的原因包括脑血管病（如脑梗塞、脑出血）、脑肿瘤、颈椎病、心血管病、鼻窦炎等。对，您没看错，鼻子病变也可以引起头疼。

鼻窦炎为什么会引起头疼？因为我们患了鼻窦炎后会出现鼻塞、流脓性鼻涕、鼻黏膜肿胀。脓性分泌物、细菌毒素和黏膜肿胀会刺激和压迫神经末梢，从而导致头疼。所以说鼻源性头疼，都会或多或少伴随鼻子的一些相关症状。

鼻窦炎往往影响病患的生活质量，常常头晕脑涨、乏力、头痛、耳鸣、听力下降以及记忆力、注意力减退等，还会加重患者的呼吸道感染症状。严重者还有引起颅、眼、气管、肺并发症的可能，导致视力改变、脑膜炎、脑脓肿等，甚至感染加重而死亡。

少数伴过敏、哮喘、阿司匹林不耐受等特异体质的患者，疾病常反复发作。但在药物、手术治疗下大多数鼻窦炎病人可以治愈。

到底是什么原因引起的鼻窦炎呢？

全身因素：比如身体抵抗力减弱，生活、工作环境不清洁等是诱发该病的原因，也可继发于流感等急性传染病后。

局部因素：局部因素以鼻腔疾病为主， 如急慢性鼻炎、鼻中隔偏曲、变应性鼻炎、鼻息肉、鼻腔异物和肿瘤等；邻近器官的感染病灶，如扁桃体炎、腺样体炎、牙源性感染等； 创伤所致，如鼻窦外伤骨折、异物穿入鼻窦、游泳时潜水或跳水方法不当等；医源性因素，如鼻腔填塞物留置时间过久；此前哎气压损伤：非阻塞性航空性鼻窦炎。

得了鼻窦炎应该怎么办？我们可以试试这些方法：

到医院的耳鼻咽喉—头颈外科就诊，请医生为您去除病因，解除鼻腔鼻窦通气引流障碍，控制感染；

鼻腔局部使用皮质类固醇激素鼻喷剂，如辅舒良、内舒拿、布地奈德等，有助于减轻鼻腔黏膜水肿，改善鼻腔鼻窦引流；

深海盐水鼻腔局部清洗；

局部热敷、红外线照射等；

排脓药物：吉诺通、桉柠蒎、沐舒坦；

抗组胺药或激素，如爱赛平鼻喷剂。

文/严波（首都医科大学宣武医院）