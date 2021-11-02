新发布标准可快速检测化妆品禁用限用物质——为化妆品安全提供保障

直接用在脸上的化妆品到底安不安全？如何判别？10月22日，国家市场监管总局（标准委）在浙江义乌发布一批重要国家标准，主要涉及化妆品、首饰及皮革等领域，为消费者提供保障。

全国香料香精化妆品标准化技术委员会秘书长肖作兵介绍，国家统计局数据显示，2020年中国化妆品类零售总额达3400亿元，预计2021年中国化妆品市场规模将会稳步提升。目前国内获得化妆品生产许可证的企业已经有5700多家，国产化妆品种类接近50万种。“依此态势，中国未来将会是世界化妆品行业的重要生产地和重要市场。化妆品标准为产品出口和内销的质量把关建立了统一的尺度和方法，在助力行业发展中起着引领支撑作用。”肖作兵说。

化妆品安全问题一直是公众和监管部门关注的热点。此次发布的《唇用化妆品中禁用物质对位红的测定 高效液相色谱法》等4项国家标准，对化妆品中禁用和限用物质的检测方法做出规定，适用于化妆品中禁用和限用物质的快速检测。

在化妆品中禁用物质方面，新制定了《化妆品中禁用物质藜芦碱的测定 高效液相色谱法》《化妆品中恩诺沙星等15种禁用喹诺酮类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法》《唇用化妆品中禁用物质对位红的测定 高效液相色谱法》等3项标准。中国《化妆品安全技术规范》（2015年版）中明确规定藜芦碱及其盐类、抗生素类药物不得作为生产原料及组分添加到化妆品中。对位红是工业上使用的化学物质，存在致癌风险，对眼睛、皮肤及呼吸系统有刺激性，目前不允许在唇用化妆品中添加使用。肖作兵表示，这3项标准有助于快速准确检测化妆品中的禁用物质，对其开展潜在风险评估提供技术保障。

在化妆品中限用物质方面，新制定了《化妆品中限用防腐剂二甲基噁唑烷、7-乙基双环噁唑烷和5-溴-5-硝基-1，3-二噁烷的测定》1项标准。“我国现行的《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定了噁唑烷类等防腐剂为化妆品准用成分，但对使用范围和最大浓度做了限制。噁唑烷类防腐剂在化妆品中广泛使用，但暂未有标准检测方法。”肖作兵说，“新标准的发布实施填补了相关标准缺失，有利于相关化妆品生产企业健康有序发展。”

肖作兵提醒消费者，使用非法添加糖皮质激素的化妆品，会出现皮肤状态迅速改善的假象，但长期使用会发生皮肤变薄、变黑现象，同时引起激素依赖性皮炎。长期使用添加抗生素的化妆品易引起接触性皮炎、过敏等症状，产生耐药性。“这批标准的实施将为法律法规有效实施及政府监管提供技术支撑和依据，对于提升行政监管部门的监管能力、规范化妆品生产、保障消费者健康安全和合法权益有重要意义。”

新标准已于10月1日正式实施。“下一步，为了满足消费者对美丽及健康的需求，促进化妆品行业的国际化和市场化发展，进一步配合政府主管部门的监管工作，我们将结合国内外行业发展情况，不断完善化妆品标准体系建设。”肖作兵说。