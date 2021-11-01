阿尔茨海默症等病早期标志物确定

科技日报北京10月31日电 （实习记者张佳欣）据近日发表在《科学转化医学》杂志上的论文，美国南卡罗来纳医科大学和哈佛医学院贝斯以色列女执事医疗中心的研究人员发现，cis P-tau是一种有毒的、不可降解的脑蛋白，是血管性痴呆（VAD）和阿尔茨海默症（AD）的早期标志物。这项新的研究为新的潜在免疫疗法打开了大门，通过免疫疗法使这种蛋白质沉默，可改善临床前模型中的痴呆症状。

研究确定了导致这种有毒蛋白质积累的分子机制。同时表明，针对cis P-tau的单克隆抗体（mAb），能够预防AD和VAD临床前模型中的疾病病理和记忆丧失。此外，这种治疗甚至能够逆转类似AD的临床前模型中的认知损害。

在VAD的临床前模型中，幼鼠在一个月内出现脑部炎症和记忆力减退的迹象。然而，用cis P-tau mAb治疗这些小鼠，可在6个月内防止神经退化和认知能力下降。在另一个单独的AD临床前模型中，老年小鼠表现出严重的认知障碍。当用cis P-tau mAb治疗它们时，这种严重的损害被显著逆转。

将从临床前模型获得的信息转化到人体通常很困难，但这项研究提供了乐观的理由。研究人员发现，使用cis P-tau mAb治疗可以逆转85%至90%的病理变化，这表明了这种潜在疗法的威力。

衰老是正常的生理老化现象，我们会经历骨骼和肌肉的衰弱、血管的僵硬和部分记忆力的丧失等过程。但全球约有5000万人的记忆衰退情况越来越严重，最终患上了痴呆症。

痴呆症是一个总括的术语，涵盖了占病例60%到80%的阿尔茨海默症，第二大最常见的原因是血管性痴呆。目前，尚无有效的治疗阿尔茨海默症的方法。然而，大多数患者都与血管机制有关，这表明认知功能和健康脑血管系统之间存在更广泛的关系。更好地理解这种关系可以为发现新的治疗靶点提供一个平台。

研究人员表示，这两种疾病可能不是受高水平cis P-tau影响的唯一疾病。这种有毒蛋白可能还会引起其他含有血管成分的大脑疾病，但要建立其联系尚需进一步研究。