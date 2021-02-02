脑血管周围间隙扩大更易患老年痴呆

据新华社北京1月31日电 （记者李雯）美国《神经学》杂志网络版日前刊载的一项研究表明，随着时间推移，脑血管周围间隙扩大的人可能比其他人更易出现认知问题或患上老年痴呆症。这一发现或许有助老年痴呆症的早期诊断。

澳大利亚新南威尔士大学等机构的研究人员利用8年时间，追踪了414名72岁至92岁的老人。这些老人在研究开始时及此后的每两年通过认知能力测试，做一次老年痴呆症评估，并接受一次核磁共振脑部扫描。研究期间，共有97人被诊断患上老年痴呆症。其中，在脑血管周围间隙扩大最多的31人当中，有12人被诊断为老年痴呆症患者。

研究人员发现，脑血管周围间隙扩大最多的人患老年痴呆症的可能性，是那些间隙扩大较少或没有增大者的近3倍。脑血管周围间隙扩大最多的人，其认知能力总分下降的可能性也高于那些间隙扩大较少或没有增大的人。研究人员指出，脑血管周围间隙扩大可能意味着脑部清除废物的能力受损，或许可作为认知能力下降或老年痴呆症风险增加的标志，今后还需更多研究来了解这些扩大的脑血管周围间隙是如何发展的。