南瓜上秋天的颜色给它赋予了何种营养？

南瓜属于葫芦科南瓜属植物，种植广泛，在我国不同地区又俗称倭瓜（北京、东北等）、番瓜（广东）、北瓜（豫南、江西等）、金瓜（台湾）、麦瓜、窝瓜、老缅瓜、番南瓜、金冬瓜、饮瓜、饭瓜、老矮瓜、回回瓜、翻瓜等。

南瓜的品种也很多，从形状来看，有扁圆状、长圆状、葫芦状、果实状等；南瓜外皮的颜色也多彩多样，有橙黄色、暗绿色、墨绿色。品种不同，营养价值略有不同，口感也不同。

南瓜中胡萝卜素含量很高

不溶性膳食纤维适合三高人群

首先，看南瓜这颜色，你能想到哪种营养素？

没错，就是胡萝卜素！

南瓜中的胡萝卜素含量很高，每100克的南瓜中含有890微克胡萝卜素。它在体内可以转化成维生素A，对维持正常的视觉功能、上皮组织健康、增强免疫力、抗癌等具有重要作用

每100克南瓜中含有碳水化合物5.3克，所以南瓜可以充当主食。含有一定量的不溶性膳食纤维，比精米白面更加适合三高人群。

南瓜中还有一种可溶性膳食纤维——果胶，最高的绿皮南瓜可达到2.03%，能够增加饱腹感，促消化、预防便秘，还能吸附胆固醇和有毒金属物质，将其排出体外。

南瓜很“百搭”

但有一类人群不适合食用

南瓜还属于高钾低钠食物，特别适合中老年人和高血压患者食用。南瓜含有丰富的人体所需要的钾、钠、钙、镁、铁、锌等多种矿物质。有关实验测定南瓜中的锌、铬、锰含量也较高。铬、锰元素能够改善胰岛素功能，促进糖类和蛋白质代谢，在一定程度上能够预防糖尿病。

另外，南瓜含有丰富的多糖成分。南瓜多糖能有效改善糖尿病人的糖代谢和脂代谢紊乱。一般人常吃南瓜对健康大有益处。

但是不是说糖尿病人更该使劲吃南瓜呢？显然不是。具有降糖功能的只是南瓜中的一种成分，就南瓜整体而言，因其血糖生成指数（GI）为75，属于高GI食物，尤其是老南瓜的含糖量更高，糖尿病人仍不可多食，吃南瓜时要适当减少主食的量。

除了果实，南瓜叶也可以食用，膳食纤维、维生素和矿物质含量不亚于常吃的绿叶蔬菜。另外，南瓜子也可以食用，晒干后是一种美味的坚果。

蒸煮炒煎等

都能做出好吃的南瓜宴

俗话说，老南瓜当粮，嫩南瓜当菜。作为一位跨界选手，南瓜的吃法可真是不少，蒸煮炒煎都不在话下。

蒸

可以说是最简便的吃法。把南瓜切成带皮的小块，直接蒸熟即可。这种做法既简单又营养，属于首选吃法。

煮

南瓜切块后与谷物一起煮粥，尤其在寒冷的季节里，喝上一碗热腾腾香喷喷的南瓜粥，实在是一种享受！

炒

比较嫩的南瓜适合当菜炒着吃，炒南瓜咸中带甜，别有一番滋味。

煎

可以做成南瓜饼。这样的可口小食比较容易受到孩子的欢迎。但这种做法往往需要添加油和糖才能保证口感，所含的能量偏高，只适合偶尔解解馋。

南瓜可以和面粉完美融合，做成各种各样的面食，如发糕、馒头、花卷、饼、面条等，也可以将南瓜切片或小块，在蒸米饭时放入，使得各种主食漂亮诱人，美味可口。

文/马冠生（北京大学公共卫生学院教授）