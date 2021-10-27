北京多家“问题”药店停业整改

近日，本市陆续发现京外关联本地新冠肺炎确诊病例。作为前沿“哨点”，分布在全市的零售药店在疫情防控中发挥着重要作用。连日来，全市各区市场监管局执法人员对辖区内的药店进行拉网式、全覆盖检查，多家“问题”药店已被停业整改。

丰台实现购药人员信息迅速横传

丰台区出现京外关联本地确诊病例后，丰台区市场监管局科所执法人员立即行动，进一步强化升级药店疫情防控工作，紧急安排部署确保药店疫情防控工作落实到位，严控疫情潜在风险。上周末起，在全丰台区范围内开展药店全覆盖监督检查工作。截至目前，已全覆盖检查药店484家次，发现问题71家已立即整改，停业整顿12家。

丰台区市场监管局还与区卫健委加强沟通协调，整理出11个新冠肺炎症状和全区17家发热门诊名单，由药店张贴并引导发热顾客就诊；简化小程序留存必要登记项目，提高药店收集信息速度和准度；购药人员信息在药店、市场监管局、属地、卫健委、社区、社区卫生服务中心之间快速横传。

石景山夜查暗访关停问题药店

石景山区市场监管局也加大了对辖区药店的检查力度，通过科所联动，组织执法人员对药店落实疫情防控情况开展明察暗访。目前，在夜查暗访中，石景山区市场监管局发现有2家药店因健康宝扫码和测温存在问题，现已被责令关停整改。在日常监督检查中，辖区1家药店因“四类”重点药品登记信息不齐全，被责令关停整改。

海淀要求药店及时上报信息

昨天上午，海淀区市场监管局执法人员走进仁和药房网（北京）医药科技有限公司第二药房，对该药店疫情防控情况开展检查。执法人员重点检查了药店落实疫情防控“四类药品”（退烧、止咳、抗病毒、抗生素类药品）销售实名登记制度情况，要求药店及时上报“四类药品”销售登记，不漏报、不瞒报。

执法人员要求药店根据实际经营品种情况，建立“四类药品”店内销售清单，施行“一店一清单”，并加强从业人员培训，确保每名店员熟悉目录、熟知清单、熟练登记和上报信息。执法人员表示，药店从业人员参加每两周一次的核酸检测，全员参与疫苗接种，建立每日体温监测、核酸检测和疫苗接种档案。

朝阳建立常态化督导机制

另据了解，自10月24日起，朝阳区市场监管局部署开展疫情防控重点周大检查，重点对辖区药店进行逐一清查，同时建立常态化督导检查机制。重点检查核对药品购销记录，防止药店瞒报、漏报。截至目前，已经检查药店705家次，发现问题要求立即整改12家，停业整顿2家。

朝阳区市场监管局相关负责人介绍，严格落实属地监管责任,持续加强执法检查，组织部署各市场所对辖区药店逐一清查，专业科室、局防控专班开展督导检查，对检查中发现疫情防控措施落实不到位的，坚决予以停业整改；对“四类药品”销售信息不登记或登记不全、不报告或报告不及时的，会同有关部门依法严厉查处。下一步，朝阳区市场监管局将继续按照市区工作要求，从严从紧做好疫情防控和监测“哨点”各项工作。

文/本报记者 王薇 王斌 李泽伟

供图/石景山区市场监管局