北京292.37万60岁及以上老年人接种新冠疫苗 

截至10月27日18时，本市新冠病毒疫苗累计接种4248.5万剂，累计接种2047.21万人，其中292.37万60岁及以上老年人接种了新冠病毒疫苗。专家表示，60岁及以上人群是感染新冠病毒后发生重症、死亡的高风险人群，近期国内发生的疫情涉及的多为老年人，专家建议符合条件的老年人要尽早接种新冠疫苗。

昨天上午，北京青年报记者来到位于东城区和平里街道民旺胡同的一个新冠疫苗接种点探访。早上9点多，就有不少市民在接种点外有序排队等候接种。其中，不少老年人也在社区的组织下前来接种“第三针”。东城区和平里街道民生保障办副科长孙彦介绍，目前该街道组织预约接种新冠疫苗有三种方式，一是单位集体组织接种，二是个人网上预约，第三种方式则专门针对不太会使用手机的老年人，由各个社区居委会建立老年人疫苗接种台账，统一对接老年人需求，统一组织接种。

在接种点内，随处可见“老年人优先”的标识牌，孙彦介绍：“我们在现场专门设置了老年人专台，因为老年人基础病可能会比较多，在接种前询问健康状况时，我们会由专人对老年人进行更加细致的询问。同时，在留观区还专门开辟了‘爱心区’，为老年人增设了有靠背的椅子，让老年人坐着更加舒适。在排队人群中发现有老年人的，我们也会给他们开辟爱心通道，减少老年人的排队等候时间。”

早上9点25分，67岁的老居民王叔叔就已经打完“第三针”从接种室出来了。“社区对我们挺关照的，我们老年人手机用得不利索，也不知道怎么预约，社区就帮我们约好了，直接过来打就可以，很方便，不到20分钟就打完了。”对于接种“加强针”，王叔叔认为很有必要：“一听说开打‘第三针’，我就觉得应该早点打，打完了对自己好、对家人也好，可以增强保护力。”

据北京地坛医院此前通报，本次京外关联本地病例的年龄偏大，60岁及以上人群是感染新冠病毒后的重症、死亡的高风险人群。市疾控中心免疫所副所长卢莉表示，已有的研究证据提示，新冠病毒疫苗对老年人群也会产生一定的保护作用，且安全性良好，建议符合条件的老年人要尽早接种。

老年人群接种新冠病毒疫苗前后需要注意什么？卢莉介绍，接种前需要好好休息，使身体保持在一个较好的生理状态，最好不要空腹接种；接种当天穿宽松、容易穿脱、保暖的衣服，方便接种同时避免着凉。接种期间全程佩戴口罩，有序排队，保持一米以上社交距离；主动向医生提供健康状况、近期接种其他疫苗的情况、近期服用药物信息；认真阅读、如实填写知情同意书并签字；接种完毕后留观30分钟，没有不适症状才可离开。留观期间要及时穿好脱下的衣服、注意保暖。回家后如出现发烧不退或持续不适，应及时就医，并向接种点报告。接种疫苗后避免剧烈运动，保持平稳生活状态。

据了解，为进一步巩固免疫屏障，提升首都疫情防控水平，本市加强免疫接种工作正在大力开展。感染和疾病传播风险高的重点人群，可通过各行业、各单位集中组织进行接种；符合接种条件确有接种需求的一般人群，可以通过单位组织、所在社区、接种点登记、预约，进行加强免疫接种。