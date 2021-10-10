健康大讲堂：关注轮状病毒预防 呵护婴幼儿健康

秋季气候多变、空气干燥、早晚温差大，易导致一些胃肠道疾病新发或复发，尤其是一些宝宝患者也逐渐增多。

10月11日15：00，中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员、国家卫生健康委员会疾病控制专家委员会委员张静；北京大学第三医院儿科主任医师、博士生导师、中华医学会消化学分会儿科协作组副组长、中华医学会儿科分会临床营养学组委员李在玲将做客《人民健康会客厅》，为大家分享轮状病毒流行病学数据与疾病负担、讲解轮状病毒感染的危害和预防手段，厘清轮状病毒感染的疾病护理与预防误区，回顾以轮状病毒疫苗为代表的新生儿疫苗给婴幼儿健康带来的状况改善。

专家介绍：

张静，中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员、国家卫生健康委员会疾病控制专家委员会委员。

李在玲，北京大学第三医院儿科主任医师、博士生导师、中华医学会消化学分会儿科协作组副组长、中华医学会儿科分会临床营养学组委员。