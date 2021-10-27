柚子还分公母吗？秋季润肺降噪，告诉你美味柚子如何挑

霜降已过，这是秋季的最后一个节气，也是从秋天到冬天的过渡节气。霜降节气的特点是早晚天气较冷、中午则比较热，昼夜温差大，人们会感觉到秋燥明显。这时，恰好有一种甘甜清润的应季水果大量上市，具有降秋燥的作用，这种水果便是柚子。柚子营养丰富，果实鲜食甘酸可口，果皮、柚花皆可入药，柚肉还具有理气化痰、润肺清肠、补血健脾等功效。

低卡低GI 富含多种营养素

柚子的果肉口感好，果肉脆嫩、汁多味美，甜酸适度，清香满口，具体说有五大特点：

一、富含水分：每100克的果肉里就含有89克水分，最适宜在干燥的秋冬季节补充身体水分的不足。

二、低能量：柚子的能量仅为41千卡/100克，比苹果还要低近10千卡，所以吃柚子不担心长胖。

三、低GI：柚子是名副其实的低GI（血糖生成指数）水果，GI仅为25，是特别适合血糖较高或糖尿病患者食用的水果。

四、富含维生素C：柚子的维生素 C 含量高达23 毫克/100克，在秋冬季蔬果里含量较高，维生素C能够起到降低血液中胆固醇的作用，还可以预防感冒，增强免疫力，美容肌肤。

五、多种营养素：含有维生素B1、维生素B2、胡萝卜素等多种维生素和钙、磷、钾、钠等多种矿物质。特别是高钾低钠，有助于预防高血压以及其他心脑血管疾病。

柚子不分公母 挑选“三看一捏一掂”

有些水果摊老板说要买母柚子，比较甜，公柚子会相对涩一点？柚子还分公母吗？其实柚子是不分公母的，一些商家所谓的公母主要是以柚子顶部或底部的“小圆圈”来区别。但是这些“小圆圈”仅是果蒂或者是谢花后留下来的疤痕而已，与柚子好不好、甜不甜没有直接关系。买柚子时，如果追求营养价值，红心柚子和白心柚子各有各的营养；如果追求口感，红心柚子比白心柚子会好一点。

那么，应该如何挑选柚子？总结起来就是“三看一捏一掂”。

一、看表皮。好的柚子表皮均匀、光洁、细腻、皮薄。表皮粗糙的话不建议购买。

二、看果形。通常情况下，柚子的标准形状是“上尖下宽”。“上尖”其实看的就是柚子的颈部，颈部不宜太长，太长的话代表皮多、囊肉少。“下宽”就是要求柚子“矮、胖、圆”，底部要饱满一些。

三、看大小。一般来说，大一些的柚子成熟度高一点，果肉也会多一些。

四、捏一捏。好的柚子捏上去比较硬，让人感觉很结实，代表囊肉紧实、汁水多。如果捏上去没有弹性、软绵绵的，说明可能放置一段时间了，水分流失比较严重。

五、掂重量。如果两个同样大小的柚子，可以放在左右手掂一掂，比较重的水分充足一些。

此外，柚子属于芸香科植物。因为柚子皮富含精油，揉一揉、闻一闻确实有提神的功效，也可以掩盖一些异味，但是除甲醛是没有科学依据的。

（综合北京青年报、上海市消保委等）