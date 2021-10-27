额济纳旗：一座边陲小城的疫情“大考”

内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗是一座以胡杨林闻名的边陲小城——每年10月，当大漠胡杨披上金黄色的外衣，它便迎来了一年中的高光时刻，开启繁忙而短暂的旅游旺季。但今年10月突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了这座小城原本的节奏。

10月17日，额济纳旗接到内蒙古自治区综合疾控中心的《告知函》，称赴陕西的两名游客核酸检测为阳性，这两名游客曾于10月13日自驾前往额济纳旗游玩。10月18日，额济纳旗启动应急响应机制，成立疫情现场处置指挥部，11个专项工作组从核酸检测、流行病调查、医疗救治、物资保障到宣传引导，全方位作出部署。截至10月26日21时，额济纳旗共有84例确诊病例。

从甘肃省张掖市自驾来到额济纳旗的95后蒋成，还未来得及欣赏胡杨林的美景，就和朋友被困在了酒店。他们被告知因为当地出现疫情，所有人员暂时不得离开。酒店老板主动将每晚的房费从330元降低至100元。在酒店隔离的这段时间，蒋成每天换着花样从十几家还在营业的餐厅点外卖。

今年66岁的滞留游客严中阳迫切希望能返程回家。10月17日下午，严中阳一行5人从银川市包车来到额济纳旗游玩。他们之中年龄最小的60岁、最大的69岁，有的还患有糖尿病、高血压和冠心病。10月22日，严中阳用完了身上储备的胰岛素，便赶忙联系社区工作人员帮忙买药。

之后，社区工作人员找到了团额济纳旗委副书记白世朋，希望帮忙协调购药。由于胰岛素是处方药，需要本人到医院购买。白世朋联系到额济纳旗蒙医医院医师，并说明了特殊情况。当天13时左右，白世朋在组建的“青年志愿者群”中发布了送药信息。这时，刚给隔离酒店送完配餐的彭家伟看到后立即回复，“我去送”。14时左右，彭家伟就把胰岛素和其他所需药品，送到了严中阳所在小区的工作人员手中。

“我们现在就希望能尽快返乡。”严中阳说，他们几个老人身体都不好，“我们特别怕感染，万一出事怎么办？”再加上天气逐渐转凉，严中阳一行都没有带厚衣服，住的民宿也不暖和，种种担忧让他越来越焦虑，每天只能睡几个小时。

近1万名游客滞留在额济纳旗，其中有不少老年人。如何解决滞留游客的食宿保障、药物短缺问题，成为摆在额济纳旗眼前的现实“大考”。

对此，额济纳旗采取了保障滞留游客基本餐食、为不能外出的游客代买药物、提供“流动超市”“流动药店”服务等措施。自10月22日起，额济纳旗每天为入住在较大规模酒店的滞留游客，免费提供1餐正餐、1个一次性医用口罩以及1份方便面、火腿肠和矿泉水；同时在网上发布额济纳旗蒙医医院咨询服务电话，采取“线上购药缴费、线下送药上门”全流程零接触服务模式，为滞留游客提供购药服务。

在10月23日内蒙古自治区阿拉善盟召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，阿拉善盟发改委副主任王宏伟表示，“对在达来呼布镇内无法买到的药品，已派人联系酒泉、巴彦淖尔、呼和浩特、银川等周边地区寻求货源，努力解决稀缺药物需求。对确实难以购买到的药物，在做好对接和解释的同时，引导游客通过邮寄到阿拉善盟内疫情风险较低的地方，由政府指定专人接收后，统一通过货运渠道发往额济纳旗。”

记者通过采访了解到，近两天滞留旅客的用药难题得到了缓解。据黑城弱水胡杨风景区董事长杨进勇介绍，景区内现在安置了500多名游客，其中60%以上都是老年人。“我们也想作一些贡献，食宿全部免费提供。”杨进勇说，一些老年人患有心脏病、高血压和糖尿病，“今天（26日）我们采购了上万元的药，都发给有需求的游客了。”

北京滞留游客王李杰的心态完全不同，他每天用无人机欣赏胡杨美景，并持续锻炼身体，还在社交平台上发布了一系列短视频，记录自己在额济纳的经历与感受。他说：“这些日子我真实地感受到内蒙人的淳朴、热情。”

10月16日，王李杰带着一家公司的33个人来到额济纳旗团建。被告知无法离开后，王李杰立即预订了额济纳旗最好的酒店，他说这家酒店在往年的胡杨节每晚房费需要2000多元，如今价格从680元降到了388元。他还带团队人员到超市购买了大量物资，如矿泉水、方便面、火腿肠等，超市老板坚持用批发价结算。

随口一句“太干燥了”酒店就送来了加湿器，中午改善伙食吃到了手扒肉……王李杰讲述着近日来收获的感动。他的视频也引发了不少关注，很多人留下了暖心的评论：“这座小城也感到抱歉，希望疫情早点过去，你能继续你的旅途”“听着听着眼眶湿了，额济纳加油”……

尽管挂念家里的爱人、父母以及宠物，王李杰还是打算“踏踏实实在这儿待到低风险了，再返回北京”。他说，额济纳旗为减少疫情扩散，把风险留给自己而不是带到全国各地去，尽可能不让旅客离开“也是有必要的”。

更让王李杰感谢的是坚守在一线的医护人员、警察和志愿者。当前，额济纳旗147个基层党组织、1123名党员干部、3612名志愿者投身抗疫一线。作为一名土生土长的额济纳旗人，彭家伟说：“尽管从未想过这里会发生疫情，但是我相信额济纳一定能挺过去，打赢这场抗疫之战。”（记者 石佳）