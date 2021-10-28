直播预告：警惕卒中症状，尽早识别救治

10月29日是第16个“世界卒中日”，脑卒中俗称中风，包括缺血性脑卒中（脑梗死）和出血性脑卒中（脑实质出血、脑室出血及蛛网膜下腔出血）两种。作为危害我国国民健康的重大疾病之一，脑卒中具有高发病率、高致残率、高死亡率、高复发率及高经济负担的特点。

10月29日14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院神经内科主任胡文立进行视频直播，和我们一起聊一聊脑卒中的防治，千万不要错过。

专家简介：

胡文立，首都医科大学附属北京朝阳医院神经内科主任，主任医师，博士生、博士后指导老师。北京神经内科学会副会长，中华医学会神经病学分会全国委员，中华医学会北京神经病学分会常委兼神经重症专业组组长，北京神经内科学会神经重症专业委员会主任委员，北京神经内科学会(BNA)脑小血管病委员会副主任委员，卫健委脑小血管病委员会常委，北京医学会血栓和止血学会副主任委员，国家远程医疗与互联网医学中心脑血管病与神经介入专业专家委员会主任委员。主持国家级省部级课题10余项，第一作者或通讯作者发表SCI论文70余篇，中华核心期刊130余篇。获得国家专利1项。国家及北京市自然科学基金评审专家，北京市医疗事故鉴定专家，多家中英文杂志审稿专家。

擅长：目前主要从事于缺血性脑血管病、脑小血管病、神经系统急危重症、神经系统免疫疾病、血管性认知功能障碍等相关疾病的研究。

如何收看直播：

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