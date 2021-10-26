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直播预告：做自己的救星 乳腺癌如何早诊早治

2021年10月26日10:10 来源：人民网

乳腺癌的预后与疾病的发展阶段密切相关，疾病越早被发现，则患者5年内存活的机会就越大，因此早诊早治尤为关键。10月26日（周二）15:00，“人民好医生”客户端将邀请河南省人民医院乳腺外科主任医师刘慧进行视频直播，为您科普乳腺癌早诊早治的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

刘慧，河南省人民医院乳腺外科主任医师，医学博士，硕士研究生导师；中国医药教育协会乳腺疾病专业委员会副主任委员，中国医师协会乳腺疾病专家培训委员会常务委员，中国抗癌协会乳腺癌专业委员会委员，中国医师协会肿瘤医师分会乳腺癌学组委员，河南省抗癌协会乳腺癌专业委员会副主任委员，河南省抗癌协会乳腺癌专业青年委员会主任委员，河南省医院协会乳腺疾病管理与创新分会副主任委员，河南省医学会乳腺病学分会常务委员。

擅长：乳腺癌的早期诊断和综合治疗，乳腺肿瘤整形修复及乳腺良性肿瘤的微创治疗。

      如何收看直播：

一、下载人民好医生客户端。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载后提问，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”，即可下载。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。   

(责编：曹淼、李源)


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