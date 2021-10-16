专家：老年听力健康不容忽视 早诊早治是关键

为提升大众对老年群体耳与听力健康的认知度，普及耳聋预防知识，降低老年人发生听力损失的风险，人民网·人民健康与全国防聋治聋技术指导组共同推出“重阳佳节 关爱老年听力健康”系列科普节目。在《老年听力损失如何干预》节目中，相关专家就主题内容进行热议。

老年听力损失不仅会影响老年人言语交流能力，甚至会导致老年认知能力和避险能力的下降，如果发现家中老人出现了听力障碍问题，应该及时去医院进行检查，并采取相应的干预措施。上海市第六人民医院党委副书记、院长殷善开说：“老年人到医院就诊，我们要对其进行听力检查，测试患者的言语识别能力，以及一系列的认知功能测试，由于这些老年人极易患前庭功能障碍，所以我们也会对其进行平衡功能测试。”

殷善开指出，老年听力损失严重程度一般分为轻度、中度、重度、极重度四个等级，临床最常用的评定方法是纯音频率测试。他说：“对于大部分老年人而言，经过临床的适度干预治疗，其听力有可能会恢复。当然，还有一部分老年人，无论是药物治疗还是手术都不能使其听力康复，此时我们就要采用偏离补偿或重建的手段。”

人工耳蜗植入是目前解决重度或极重度感音神经性听力损失最为直接有效的康复手段。“在临床实践过程中，如果患者已出现明显的心理障碍和言语交流障碍，我会重点关注其言语识别能力，在经过言语识别测试后，若其听力达不到相对理想的状态，使用助力器放大和补偿手段也不能解决问题，就会考虑人工耳蜗植入治疗，进行听觉重建。”殷善开表示，老年人在植入人工耳蜗之前，既要考虑自身的耐受情况，还要考虑手术安全性问题。

首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉科研究所临床部副主任王硕说：“大多数老年人对于听力障碍的误区主要有两方面：第一，他们认为听力下降是伴随着衰老出现的正常现象，采取听之任之的态度；第二，部分患者认为佩戴助听器会对其现有听力造成进一步影响。”

王硕指出，助听器是帮助老年听力损失患者提高听力、改善听觉言语交流的有效手段。她说：“正规的验配要建立在准确的检查基础上，对于老年人来讲，在对自身听觉功能进行详细检查后，如果医生认为你只能借助助听器来提高听力水平，则可以按照正规流程进行助听器验配。助听器的成功有赖于助听器使用的正确指导和咨询，以及后期的随访复诊。”

“老年人的听觉系统功能退化，即便佩戴了助听器或植入人工耳蜗，仍旧可能存在一些聆听困难的现象，在日常生活中，患者家属要注意与老年人的交流对话方式，例如尽量放慢讲话速度、选取安静的聆听环境等。老年人在佩戴助听设备以后，我们建议其积极进行听觉康复训练，例如可以每天坚持观看新闻联播、朗读书籍报纸等，便于其尽快适应助听设备。对于不适合佩戴传统助听设备的老年人，还有其他的助听技术可以选取，如骨导助听器、中耳植入技术以及人工耳蜗植入技术。例如，有些老年人患有慢性分泌性中耳炎，双耳长期处于湿耳状态，配戴传统式的助听器不方便，建议可以考虑使用骨导式助听器。”王硕说。

最后，王硕呼吁希望大家能够行动起来，去关爱身边的老年朋友们，如果发现他们存在听力受损问题，要建议其及时去医院寻求医生的帮助。