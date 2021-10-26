新冠疫苗“混打”方案有效性证实

据英国《自然》杂志网站报道，来自三个国家的独立团队开展的最新研究首次证实，“混打”方案在预防新冠病毒（包括德尔塔变异毒株）方面非常有效，大致相当于甚至超过接种了单一mRNA疫苗的有效性。

这三项研究始于3月份，当时一些国家部分或完全停止接种牛津/阿斯利康疫苗，迫使一些人不得不采取“混打”方案。三个团队就此开展相关研究，证明“混打”方案是安全的，并能产生强烈的免疫反应。

瑞典于默奥大学的流行病学家彼得·诺德斯特伦等人分析了该国国家卫生登记册中的数据后发现，与未接种疫苗者相比，“混打”疫苗者出现有症状感染的可能性低68%，而接受两剂阿斯利康疫苗者仅低50%。诺德斯特伦说，这表明，“混打”比两剂阿斯利康更有效。

丹麦哥本哈根史坦顿血清研究所发现，“混打”阿斯利康和辉瑞疫苗在预防新冠病毒感染方面的有效性为88%，与接种两剂辉瑞疫苗的效果相似。不过，他们的研究尚未经过同行评审。

而法国科学家则发现，“混打”方案可能比接种两剂mRNA疫苗更有效。里昂大学分析了接种阿斯利康和辉瑞疫苗“混打”方案的2512名医护人员的数据，以及超过10000名两剂辉瑞疫苗接种者的数据。结果显示，“混打”组感染新冠病毒的几率是接受两剂辉瑞疫苗者的一半。

德国萨尔大学免疫学家玛蒂娜·塞斯特说，“混打”疫苗具有高效性这一点将具有全球意义。有证据表明，免疫抑制个体对“混打”方案产生了强烈的免疫反应，因此“混打”方案或许能比标准方案更好地保护器官移植接受者和其他免疫系统减弱的患者。