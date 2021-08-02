相关报告显示，近年来我国成人平均身高继续增长，但超重肥胖问题也进一步凸显。新华社发

【把脉】

随着生活水平的提高，越来越多的人面临肥胖问题的困扰，很多人为了减肥不惜代价。一些“网红”在网络直播平台推荐各种减肥产品，通过呈现不知真假的减肥成功案例，吸引了大批消费者。大多数消费者对肥胖缺乏正确的认识，加之想要快速减肥的心理，很容易使人们盲目相信减肥产品的“功效”。然而，一个个减肥不成却导致其他副作用的案例，加上最近因抽脂感染身亡的事件，使我们不得不认真思考应该如何健康减重。

你需要减肥吗？

我们都知道胖会给我们的生活带来很多负担，肥胖容易引起高血压、糖尿病、心脑血管疾病、月经紊乱、不孕不育甚至肿瘤等疾病。那究竟如何来评价胖呢？

理想体重的简单计算公式是身高（cm）-105，获得的结果就是理想体重的公斤数。

还有另外一个我们比较常用的指标——体重指数（BMI），它的计算公式为BMI=体重（kg）/身高2（m2），BMI≥24kg/m2为超重，BMI≥28kg/m2为肥胖。在我们认为自己“胖”的时候可以先计算一下自己的体重指数，再考虑减重的问题，减重时需要专业人士进行规范指导。

减肥不能盲目跟风

现在越来越多的人选择药物减肥，认为药物减肥起效快且不需要控制饮食。很多人看别人用一种减肥药效果好便盲目跟风，但这种减肥药真的适合你吗？你了解它的成分吗？你知道它是如何起效的吗？你清楚它的毒副作用吗？相信大多数人的答案都是否定的。很多时候我们不了解药物的成分和作用就盲目使用，很容易导致肝损伤、肾损伤、严重甚至危及生命。因此，使用药物减肥不能盲目跟风。

这样减肥，体重不反弹

科学的减重方案绝不是一味地依赖减重药物，而是还要配合运动和饮食控制。控制饮食热量，增加能量消耗是减重的主要策略，也是减重的基石。

目前流行的减重食谱很多，包括“5+2”轻断食，是指1周5天正常进食，其他2天则摄入平常25%～30%的食物，这是一种比较温和而且不易反弹的减肥方法，但此方法减重慢，效果不明显；“16+8”轻断食，是将每日进食时间限制在8小时以内，剩下的16小时只喝水或没有热量的饮料，这种方法对新手来说更容易适应。此外，还有低脂肪饮食、低碳水饮食和低热量饮食。

除了减少热量摄入，还需要增加热量消耗。对于中青年人来说，快走、慢跑是最方便、最有效锻炼全身肌肉的有氧运动，同时能够提高肺活量，增强抵抗力。而对那些体重过大或膝关节有病变的人群，游泳不失为一种好的选择。对于老年人和心脏功能相对较差的人，可选择太极拳这种柔和缓慢消耗热量的方式。对于运动时间的选择，有研究表明，早上运动较晚上运动更有利于控制整体的体重，降低BMI指数；最佳运动强度为心率在120～180次/分，常用运动结束后10秒钟内即时脉搏来反映运动强度。糖尿病患者在运动前需要监测血糖情况，避免低血糖的发生。运动与饮食相结合，才能让机体保持正常代谢率，促进能量消耗，并防止体重反弹。不管何种减重方案，我们最终追求的目标都是健康。切不可为了瘦而瘦，盲目减重、甚至过度减重，最终结果可能会适得其反。（作者：李卓，系吉林大学第一医院内分泌代谢科副主任医师）