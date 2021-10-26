为了人类共同的卫生健康（大道不孤）

两国医生在加纳中加友好医院共同完成手术。

庄少惠摄

让·霍沃勒卡展示其父亲编写的中医书籍。

本报记者 于 洋摄

在南非约翰内斯堡大学针灸课上，一名学生在同学手臂上练习针法。

新华社记者 陈 诚摄

康希诺生物新冠疫苗原液运抵墨西哥克雷塔罗州疫苗工厂。

资料图片

从传统中医药治疗到现代化的内外科手术，再到新冠疫苗的研发、生产和接种，中国秉持开放包容、同舟共济的理念，不断加强医疗领域国际合作，以实际行动推动构建人类卫生健康共同体

这里有一支了不起的中国医生团队

塞杜·扎卡利什

作为中加友好医院外科病房主任，我见证了中国（广东）第十批援加纳医疗队在这里的辛勤付出。这支由汕头大学医学院第一附属医院11名骨干医生组成的医疗队展现出精湛的医疗水平。我们可以骄傲地向本地区约40万民众表示：这里有一支了不起的中国医生团队！

我和中国结缘已久。2008年北京奥运会期间，我作为加纳代表团随队医生领队来到中国。盛大的奥运开幕式、繁荣发展的城市给我留下深刻印象。回到加纳不久，我又有了和中国医生一起工作的机会。自2010年投入使用以来，中加友好医院平均每月要承担60至70例普通外科手术。

以往，由于缺少经验丰富的麻醉医生，一些复杂的手术很少展开，我们只得让病患转院治疗。随着加纳和中国的医疗合作不断深化，中国医疗队为我们弥补了这一不足。中国医疗队有经验丰富的麻醉医生，还有手术技术娴熟的外科医生。在他们的帮助下，需要全身麻醉的复杂病例在中加友好医院就可以完成。

在中国医疗队的帮助下，我们医院处理疑难杂症的能力不断提升。我的好友赛特·莫伊曾因肿瘤反复腹痛，我毫不犹豫地对他说：“来中加友好医院吧，这里的中国医生能帮你解决问题。”赛特·莫伊是幸运的，在中国医生的帮助下，他腹部的病灶被顺利切除，辅以后续治疗和休养，这位老朋友如今已能够睡上安稳觉、享受美食了！今年3月，我还参与到一台与中国医生默契配合的手术之中，这是中加友好医院完成的首例胃癌根治手术。手术进行得非常顺利，中国医生的表现完美。

除了承担重大手术，在中国医疗队的帮助下，我们还完成了数十例急诊剖腹探查手术，病患都被成功救治。在外科手术理念更新方面，中国医生也给了加纳同行许多帮助。比如，利用可视化喉镜给全麻病人插管，极大地减少了对患者气道的损伤；利用局部神经阻滞麻醉的方法，减少了“小手术，大麻醉”现象，有利于患者术后的苏醒和康复。

在实践中逐渐建立起操作复杂及紧急手术的信心后，我们计划开展新的手术门类，比如骨科手术。虽然医院原有的设备条件相对简陋，但是在中国医生的指导和帮助下，我们已成功展开了多种骨科手术。现在，我们完全有信心建立起一支自己的骨科手术团队。

身为一名外科医生，我十分钦佩中国这支优秀而热心的医疗团队。他们对于加纳本地的外科手术发展起到了重要的推动作用。不久后他们将回到中国，但我相信一批又一批中国医疗队将持续接力，加纳与中国的医疗合作也将不断深入。我想对他们说：加纳人民感谢你们的宝贵经验和无私帮助！

（作者为加纳中加友好医院外科病房主任，本报记者邹松采访整理）

让中医成为连接民心的一座桥梁

让·霍沃勒卡

我与中医有着半个多世纪的缘分。50多年前，一批致力于中西医学交流的捷克医生，将针灸等传统中医药文化介绍到捷克，我的父亲就是其中之一。我不仅是中医在捷克传播的见证者，也是中医治疗的受益者，目睹了父亲在漫长职业生涯中用中医救治了许多病患，还亲身体验过中医药的神奇疗效。我对中医药始终充满信心，并将传播中医药文化作为我毕生的使命和职责。

在捷克，中医药已培育了良好口碑，很多医生都推荐患者进行西医与中医的结合治疗。我们接收过很多试管婴儿诊所推荐过来的不孕不育患者，帮助他们在针灸治疗后成功孕育自己的孩子；很多长期受到过敏、骨科和神经科疾病困扰的患者，在经过中医药治疗后战胜了病痛，并成为中医的忠实拥趸。中医药在治疗思路和方法上与西医有很强的互补性，我非常希望能让更多患者体验到它的功效。

尽管中医目前没有纳入捷克的医保体系，在教育和立法方面也有待加强，但我欣慰地看到越来越多人开始了解并接受中医药治疗。现在，捷克有4家较大的以中医为特色的治疗机构，有500多名医生可以施行针灸等中医治疗方法，每年有上万人在捷克接受中医治疗。

近年来，中医药在欧洲地区有了很大发展，在德国、匈牙利、黑山等国家都有非常成功的合作实践。2016年，我们成立了中捷中医中心，并与上海中医药大学附属曙光医院合作，开展了许多公共讲座和媒体活动，还邀请一些中国专家来捷克交流和坐诊，吸引了很多捷克民众参与。我经常走访捷克各地，挖掘中医药文化在民间传播交流的故事，刊登在捷克支持传统医药和替代医学基金会的《传统中医》杂志上，并在医院和社区中心等进行推广。

新冠肺炎疫情防控期间，我们在捷克积极推介中医药在抗疫中的功效，并对染疫后造成的身体和精神问题提出了一系列康复建议。我希望捷克能够继续加强与中国的交流与合作，发挥中医药在抗击疫情中的独特作用。

中医药是中国送给世界的礼物，我们必须学会如何使用它。在欧洲推广中医面临着诸多挑战，比如传统中医教育需要花费10年左右的时间进行哲学、历史、草药等领域的系统培训，此外还有立法、观念的差异等。这更凸显了交流与合作的重要性，不仅是政府间，教育、企业、医疗等社会各界也需要加强交流合作。未来，我们希望能够与中国不同地区的中医药机构进行合作，让更多的捷克民众体验到中医药的功效，让中医成为连接民心的一座桥梁。

（作者为捷克支持传统医药和替代医学基金会主席，本报记者于洋采访整理）

中医疗法的效果和作用日益凸显

塞吉奥·班戈拉兹

自古以来，中医药就是丝绸之路沿线国家和地区交流合作的重要内容。作为“一带一路”沿线国家，意大利的中医药发展一直较有影响力，近年来，针灸等中医疗法的效果和作用日益凸显，逐渐得到意大利社会的认可和接受。作为世界医学体系的重要组成部分，中医药正在为促进人类健康发挥积极作用。

从1987年开始，我平均每年都会去中国两次，和中医专家开展经验交流，精进中医及针灸技术，探讨中医在意大利及欧洲发展与传播，再把所学所得带回意大利与同事一同分享。多年来，在中国中医药专家的精心耕耘下，通过普及中医药教育、融合现代科学技术、整合卫生医疗系统等方式，传统中医药文化实现了复兴和发展。各国人民不仅对中医药文化有所了解，也从中受益。2015年，屠呦呦教授获得诺贝尔生理学或医学奖，就是中国中医药强大研究、教育和临床体系的最好佐证。

我所在的世界针灸学会联合会于1987年在北京成立，目前在70多个国家有250多个学会，并且不断壮大。多年来，世界针灸学会联合会与世界卫生组织建立了紧密联系，依托“一带一路”倡议框架下的各个项目，进行密切的科学交流，将古老灿烂的针灸文化传播到世界各地。在突尼斯，蒙吉·斯利姆公立医院和中国援突医疗队合作成立了中国针灸中心，从1994年到2018年，培养了160多名当地针灸医生。2019年，来自巴西的学员到中国访问交流，学习针灸临床理论。

在意大利，2006年意大利卫生部和中国科技部联合建立了中意中医药联合实验室，2017年，中意中医中心在罗马揭牌。这些机构成为推动中医药在意大利发展和传播的重要力量，也成为意大利医生、医疗保健专业人士在中医药领域不断提高自身水平的“课堂”。

目前，中意中医中心已成立7个医学研讨会，来自中国中医科学院针灸研究所的专家们为70多位意大利医生举办了专业的学术培训班，20多位中国学者应邀在罗马举办中医治疗研讨会。在意中两国的携手合作下，意大利培养了成百上千的中医人才，为越来越多意大利民众带来福祉。

我们对传播针灸等中医药文化充满热情，除了进行日常的诊疗和培训，还经常举办各种中医宣传活动，将深奥的中医知识变得立体、有趣，在意大利各地吸引了一批忠实“粉丝”。虽然受疫情影响，很多中医线下教学活动暂停，但意大利民众对于中医药的兴趣和求知的热情依旧高涨。除了自学各种中医书籍，学员们还借助在线会议交流感受和心得。在全球抗击疫情中，中医药发挥了让人印象深刻的作用。对于中医药在意大利的扎根和传播，我充满信心。

（作者为世界针灸学会联合会标准工作委员会副主任委员，本报记者韩硕采访整理）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 18 版）