“社恐”“天花板”“牛杂症”……社交名词这么多，终极奥秘是什么

最近，关于社交的名词标签可以说是层出不穷，从我们的老朋友“社交恐惧症”，到新出现的“社交牛×症”“社交牛杂症”“社交天花板”等，都让网上冲浪的人猝不及防：这些都是什么意思？我是哪一种？这些“症”都是病吗？该怎么“治”？

日常“社恐”不是病，降低关注莫紧张

在街上遇见不太熟的朋友不敢打招呼，坐电梯遇见同事会假装玩手机，最害怕的事情是当众演讲，觉得被人看着时会脸红心跳甚至发抖……这些都被网友称为“社交恐惧症”的表现。

不过别太担心，其实我们日常所说的“社恐”，跟心理学上所说的“病”还差得远。心理学上确实有一个“社交焦虑障碍”（也称为“社交恐怖症”），但是，它的诊断标准除了回避社交、因社交害怕或焦虑等表现，还有“这种害怕焦虑引起临床痛苦、引起了职业或其他重要方面功能的损害”。大部分称自己“社恐”的人，其实总是一边焦虑、一边克服着，正常的工作、生活都不会受到严重影响。

我们平时在社交中的紧张和焦虑，绝大部分都是正常反应，因为面对压力时，身体会帮我们调动资源、兴奋起来，让我们当众演讲时精神头更足、声音更大，等等。如果我们只把这些反应解读为“我准备好了”“我好激动”，就不会觉得那么焦虑；而如果把这些反应解读为紧张的表现，一直担心自己表现不好怎么办，就会“社恐”了。

值得庆幸的是，我们的担心大部分时候都是“想多了”。心理学上有一个“聚光灯效应”，指的是我们总会高估别人对我们自己的关注程度。其实，那些我们“社恐”时担心的事，那些让我们睡觉前脚趾还会尴尬到抠出三室一厅的事情，别人根本没那么在意和记得。懂得在认知上降低别人对自己关注的人，就不会那么“社恐”了。

“社交牛杂”是常态，都是多面对他人

“社交牛杂症”是一个新词，自称自己有“牛杂症”的人，时而“社恐”，时而“社牛”。比如，有的人平时蔫了吧唧，一跟朋友在一起就“人来疯”；有的小孩平时在家当混世魔王，一见了亲戚就安静如鸡；这些都被当代网友戏称为“社交牛杂症”。

但心理医师知道这个词后会觉得，这才是我们的常态呀，谁不是在熟人朋友面前疯疯癫癫，像个不懂事的小孩，在领导长辈面前唯唯诺诺，做个谨慎的成年人呢？把它称之为“症”就大可不必了。

沟通分析理论认为，我们每个人的自我都可以分为三个部分：父母自我状态，也就是像父母的角色一样，起到警醒和规范的作用；成人自我状态，对现实状况作出判断，并且选择我们认为较佳的问题解决办法；儿童自我状态，保存着小时候的思想、感觉和行动，即使我们长大了，仍会以过去经验的方式来反应，受到批评时流泪，被拒绝时撒泼，还有时不时地任性贪玩，这些小孩似的应对方式都是儿童自我状态的体现。平时，我们以成人状态示人，但当我们和朋友相处时，就可以放下防备，做出一些幼稚的举动，这些都是非常正常的。

“天花板”未必褒义，都舒适才是奥义

“社交天花板”也是火了不久的词，如果在短视频平台搜索这个词，你会看到有的人在星巴克旁若无人地吃煎饼，还大喊“童年的味道”；有的人边吃西瓜，边在“军训方针”的背景板前面大摇大摆……仿佛他们一点也不在意别人的看法，他们的世界不存在“影响别人”这个词。

虽然我们称这种行为为“社交天花板”，但这并不都是褒义。我们羡慕的是他们自如的谈吐、大方的举止，而不是哗众取宠、影响他人的表演。

我们生活在社会中，总免不了要社交，那么，到底怎样的尺度才好呢？

也许，社交的终极奥义，是让自己和他人都舒服。我们之所以反感一部分冠以“天花板”名义的行为，是因为它让周边人不舒服了，而我们之所以调整自己的社恐，是因为它让我们不舒服了。

另外，如果你不是怕社交而避开人群，而是本来就喜欢一个人待着，这并不叫“社恐”，只是你自己获取能力的倾向，只要做适合自己的事情就好啦。

愿我们在适度的社交中舒服自如。（殷锦绣）