国家卫健委：10月21日新增确诊病例43例 其中本土病例28例

10月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例43例。其中境外输入病例15例（云南4例，广西3例，上海2例，山东2例，辽宁1例，河南1例，广东1例，陕西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在河南）；本土病例28例（内蒙古11例，其中阿拉善盟10例、锡林郭勒盟1例；甘肃9例，其中兰州市5例、张掖市3例、嘉峪关市1例；陕西3例，均在西安市；宁夏2例，其中吴忠市1例、银川市1例；北京1例，在丰台区；贵州1例，在遵义市；青海1例，在海东市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者1414人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例419例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9474例，累计治愈出院病例9055例，无死亡病例。

截至10月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例518例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例91511例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96665例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1222061人，尚在医学观察的密切接触者24473人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26例，其中境外输入19例，本土7例（云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；河北2例，均在保定市；贵州2例，均在遵义市）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者384例（境外输入357例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28737例。其中，香港特别行政区12311例（出院12006例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16349例（出院13742例，死亡846例）。