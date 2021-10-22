新研究证实新冠有流感样季节性特点

关于新冠病毒的一个关键问题是，它是否会成为像流感一样的季节性病毒，或者它是否会在一年中任何时候都可以同等传播？这对采取干预措施具有重要意义。由西班牙巴塞罗那全球健康研究所领导的一项新研究提供了强有力的证据，表明新冠病毒是一种与低温和湿度相关的季节性感染，很像季节性流感。发表在21日的《自然·计算科学》杂志上的新研究还证实，新冠病毒通过气溶胶传播，意味着促进空气卫生措施实施的必要性。

第一项理论建模研究表明，气候不是新冠肺炎传播的驱动因素，然而，一些观察表明，新冠疫情初期的传播范围在北纬30到50度之间，传播条件是湿度低、温度低（在5到11摄氏度之间）。

为了解新冠病毒是否是季节性病毒，研究团队首先分析了在实施疫情防控相关措施之前，新冠病毒在五大洲162个国家传播初期温度和湿度的关系。结果表明，在全球范围内，传染指数与温度和湿度呈负相关，即较高的传染指数与较低的温度和湿度相关。

然后，研究小组分析了气候和疾病之间的这种联系如何随时间变化，以及这种联系在不同的地理范围内是否一致。使用模式识别工具，他们再次发现，疾病（病例数量）和气候（温度和湿度）之间的关系短时间窗口内存在强烈的负相关，在不同空间尺度的第一、第二和第三波大流行期间具有一致的模式：从世界范围到受影响最严重国家的个别地区（伦巴第、图林根和加泰罗尼亚），甚至到首都城市（巴塞罗那）。

在欧洲，第一波疫情随着气温和湿度的上升而减弱，第二波疫情随着气温和湿度的下降而上升。

当分析病毒到达较晚的南半球国家在所有尺度上的瞬时相关性时，也观察到了同样的负相关性。温度在12到18摄氏度之间，湿度水平在4到12克/立方米之间时，气候影响最为明显。作者表示，考虑到现有的短期记录，这些范围仍然是指示性的。

研究表明，将温度纳入传播率中，可以更好地预测不同波次（疫情）的上升和下降。总之，新发现支持新冠肺炎是一种真正的季节性低温感染疾病的观点，类似于流感和更良性的冠状病毒。这种季节性可能对新冠病毒的传播起到重要作用，因为低湿度条件已被证明可减小气溶胶的尺寸，从而增加季节性病毒（如流感）在空气中的传播。

该研究协调人、巴塞罗那全球健康研究所气候与健康项目主任泽维尔·罗多说，这种联系强调了空气卫生的重要性，以及在评估和规划防控措施时纳入气象参数的必要性。