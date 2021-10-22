北京市疾控提醒：市民近期非必要不出京

打赢疫情防控阻击战

昨日，北京市第243场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，通报最新疫情信息和处置情况。昨日0时至14时，本市新增1例京外关联本地新冠肺炎确诊病例，为10月19日确诊的京外关联输入本地确诊病例徐某某的妻子刘某。丰台区发布了该病例的行程轨迹，并根据疫情变化及时调整了管控区域，今日相关区域将开展第二轮大规模核酸检测。经检测分析，近期本市确诊病例的病毒毒株为德尔塔变异株，与近期甘肃、陕西等地报告的病例病毒同源性较高，属同一传播链。市疾控中心提醒，市民朋友要继续坚持非必须不出境，近期非必要不出京，不去中高风险地区和报告确诊病例的地区旅游、出差。

与病例行程轨迹有交集的请主动报告

市疾控中心副主任庞星火通报，昨日新增的1例确诊病例为10月19日确诊病例之妻刘某，现住丰台区恒富中街，在10月19日已经作为密切接触者进行集中隔离医学观察。相关部门已开展流行病学调查、实验室检测和密切接触者追踪，对相关地区逐级采取封控管控等措施。截至昨日，本起疫情全市共判定密切接触者128人，已采取相关管控措施。

昨日，丰台区发布了刘某的行程轨迹：2021年8月13日，刘某自甘肃武威来京，居住在丰台区恒富中街。10月16日20时其丈夫徐某某从甘肃抵京，共同在家中居住。10月17日11时左右，刘某及家人步行至怡海花园恒丰园11号楼停留约半小时，后步行至小城外婆肴（怡海店）就餐。餐后步行返家。16时左右，刘某前往小区门口果多美超市购物，购物返家后当日未再外出。10月18日7时许，步行至恒丰园4号院丰巢快递柜取快递后返家。10月18日22时，刘某被判定为徐某某的密切接触者，10月19日凌晨被转运至集中隔离观察点，当日核酸检测阴性。10月20日刘某核酸检测阳性，10月21日被诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

丰台区副区长张婕表示，与以上轨迹有同时空交集的人员，请立即向居住地所在社区、属地疾控部门报告，积极配合落实相关管控措施。

涉及丰台区密接114人、次密接197人

昨天的发布会上，张婕介绍了该区疫情处置工作开展情况。她透露，丰台区立即深入开展流调排查管控，继续对在京病例徐某某、刘某开展在京轨迹流调，“截至21日12时，涉及丰台区密切接触者114人，次密接197人，已全部规范落实隔离管控措施，每日核酸检测，目前结果均为阴性”。此外，对刘某所到过的水果超市及相关地区开展环境及人员核酸检测共计120件，结果均为阴性。

张婕介绍，丰台区根据疫情变化形势及时调整管控区域，具体为：经综合研判，将原看丹街道内强化防范区，恒富中街6号院、7号院及周边零星区域升级为管控区，同时将帝京花园划定为管控区。丰台区在看丹街道、新村街道的封控区、管控区和强化防范区设置14个集中核酸检测点，完成首轮核酸检测，核酸检测结果均为阴性。

封控区域居民生活如何保障？张婕介绍，已组织下沉干部、社区民警等800余人，做好现场秩序维持和封控区内人员生活保障，对封控区、管控区内的独居老人、行动不便群体开展上门一对一服务，“全区目前储备口罩、防护服等各类防护物资446万余件，可以满足防护物资需求”。

丰台相关区域开展第二轮核酸检测

张婕表示，丰台区将继续做好疫情后续处置工作，强化风险人员排查管控工作力度。依托“双流调”工作机制，对密切接触者及次密接人员第一时间核查落位并落实管控措施。继续加强封控区、管控区、强化防范区所有人员健康监测，严控疫情进一步传播隐患，“对后续核酸检测组织工作进行推演，优化工作环节和流程，做好物资储备，明日开展第二轮大规模核酸检测，当日检测完毕”。

在重点区域管理方面，丰台区将采用人防加技防手段，确保足不出户，继续做好对重点区域的清洁消杀及日常生活服务保障工作，重点关注透析病人、孕产妇、儿童、老年人等特殊人群的就医需求。在强化社会面防控方面，全区所有社区村、公共场所严格落实各项防疫措施。宣传引导群众减少聚餐、聚会活动，做好个人防护，与他人保持安全社交距离，戴口罩、勤洗手、不握手。此外，该区将用好接诉即办机制，紧盯封控、管控区域内群众诉求，精准服务，全力做好相关区域内群众的各项生活保障。

提示

来（返）京人员主动报告并配合做好防控工作

庞星火表示，根据北京市疾控中心实验室全基因组测序结果显示，近期确诊病例患者的病毒毒株为德尔塔变异株。经中国疾控中心专家初步比对分析，结果显示与近期甘肃、陕西等地报告的病例病毒同源性较高，属于同一传播链。

近日，陕西省西安市发现2例游客核酸检测阳性以来，甘肃、内蒙古、湖南、贵州、宁夏、河北及本市等多个省市和地区报告多名关联病例，感染来源尚不明确，蔓延速度快，形势严峻。庞星火再次提醒市民朋友要增强防护意识，做好个人防护。

一是来（返）京人员主动报告并配合做好防控工作。与公布的新冠肺炎确诊病例行程一致或健康码异常（黄码或红码）的来（返）京人员，要主动向社区（村）、单位、宾馆报告行程，配合各项管控措施。

二是自觉做好个人健康监测管理。健康监测期间应减少外出，必须外出时要做好个人防护，本人和共同居住者尽量不外出、不聚集、不聚餐。一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，需立即报告社区，配合核酸检测等相应管控措施。

三是坚持非必须不出境，非必要不出京。市民朋友要继续坚持非必须不出境，近期非必要不出京，不去中高风险地区和报告确诊病例的地区旅游、出差。正在京外出差、旅游等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护。

四是自觉落实常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，勤洗手，常通风，少聚集。社交活动过程做到无接触不握手，保持安全社交距离。尽量不去人群密集、空气不流通的场所。在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交车、地铁、机场候机室等公共场所，自觉遵守各项防控措施。

“加强针”首先针对疾病传播风险高的重点人群

目前，本市各区已启动新冠病毒疫苗加强免疫接种工作。庞星火表示，目前的研究结果显示，开展加强免疫，可快速提高抗体水平，有较好的保护效果，对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要意义。按照国务院联防联控机制要求，北京在全程接种新冠病毒疫苗满6个月的18岁及以上人群中实施加强免疫接种。

现阶段，“加强针”接种工作首先针对感染和疾病传播风险高的重点人群，如边境口岸、医疗卫生、公安、消防、交通、物流、出国人员等，重大活动保障及参与人员及重点区域需配合疫情防控加强免疫的相关人群开展，通过各行业、各单位集中组织进行接种。符合接种条件确有接种需求的一般人群，可以通过单位组织、所在社区、接种点登记预约，进行加强免疫接种。

庞星火说，关于接种的地点，原则上在首剂或第二剂接种所在区进行加强针的接种；优先开展接种的重点人群按照有关行业部门的统一安排进行接种。各区加强免疫接种点可通过市疾病预防控制中心网站查询。（https://www.bjcdc.org/article/69021/2021/10/1634685869733.html）

根据北京市卫健委昨日发布的数据，截至10月20日，本市已经累计报告接种新冠病毒疫苗4046.23万剂次，累计接种2044.01万人。

本版文/本报记者 蒋若静 李泽伟