9月14日，北京环球度假区蒙牛品牌日开启。蒙牛集团总裁卢敏放与北京国际度假区有限公司主题公园和度假区管理分公司总裁兼总经理苗乐文(Tom Mehrmann)、北京环球度假区商品与城市大道副总裁丹·卡夫 (Daniel Cuffe)共同出席了此活动，并为蒙牛冰淇淋＆牛奶工坊Cutie Cones剪彩。

作为北京环球度假区官方合作伙伴、北京环球度假区官方乳制品及北京环球度假区官方冰淇淋，蒙牛旗下八个品牌的20余款北京环球度假区定制包装也在当天正式揭晓。接下来，蒙牛还将发起“有牛劲 玩得真带劲”系列活动，为游客提供多方位品质营养，开启充满趣味、刺激带劲的北京环球度假区之旅。

2017年，蒙牛与北京环球度假区牵手宣布合作，四年来，双方精细打磨合作，力求向消费者及游客提供高品质的产品与服务。卢敏放在讲话中表示：“蒙牛的愿景是要用点滴营养绽放每个生命，我们不但要给消费者带来高品质的营养，更高层次上，要给消费者带去健康与快乐。与北京环球度假区的合作，正好完美诠释了这一点。”

苗乐文表示：“北京环球度假区不断扩展跨行业合作伙伴关系，蒙牛是我们在2017年牵手的首家中国品牌企业合作伙伴。开园后，游客将可在北京环球度假区品尝到由双方共同进行产品创意和开发的各种乳制品及冰淇淋产品。我非常期待蒙牛的创意产品能为游客提供绝妙的美味体验，满足消费者多元化需求。”

作为双方合作的重要展示，位于北京环球城市大道的蒙牛冰淇淋＆牛奶工坊Cutie Cones为游客打造出一个奇趣与美味并存的“冰淇淋天堂”。在这里，游客们可以在冰淇淋上运用糖屑、蜜渍生姜等多种新奇食材尽情发挥创造力，并可享用到风格时尚、创意无限的特制酸奶和各种牛奶制品。

作为双方战略合作的重要内容，蒙牛北京环球度假区定制包装正式亮相，产品创意灵感来自北京环球影城中的小黄人乐园、变形金刚基地、侏罗纪世界努布拉岛、功夫熊猫盖世之地以及好莱坞中的演出《不可驯服》。

在北京环球度假区蒙牛品牌日当天，北京环球度假区与蒙牛一致表示，双方将加强合作，用最大的努力为游客及消费者创造绝妙的游览体验。 蒙牛在海外建立起完整的研发、奶源、生产、销售产业链，蒙牛从产品的国际化一路走到了品牌的国际化，并将蒙牛的名字牢牢融进了全球乳业产业链的每个环节之中。蒙牛与北京环球度假区在品牌影响力以及实现商业共赢潜力上彼此认同，一方是全球领先乳企，另一方是中国乃至全球最受期待的全新度假目的地之一，以创新为引领，为消费者和游客打造独特而绝妙的体验。

“蒙牛非常高兴能成为北京环球度假区官方乳制品及北京环球度假区官方冰淇淋。”卢敏放表示，“从建设到即将开始的盛大开园，北京环球度假区的每一步都备受期待，蒙牛愿意与北京环球度假区一起为游客打造高品质的沉浸式游览体验，将世界品质的产品与服务奉献给消费者。”

通过与北京环球度假区的战略合作，蒙牛将充分发挥全球优质乳业资源优势，创造性地为度假区游客提供高品质的营养乳品，分享健康、营养、美味与快乐。