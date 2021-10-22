小药药CEO李萌：数字化创新发展 赋能医药产业升级 

10月19日，以“科技创新，成就大业”为主题的第十届中国创新创业大赛全国赛暨湖北科创“新物种”企业创新发展峰会在武汉光谷举行。

武汉小药药医药科技有限公司（以下简称小药药）创始人兼CEO李萌在作为创新企业代表演讲时表示，小药药希望通过数字化手段，为传统医药产业升级赋能，提升终端药店和医疗机构的服务能力，让更多老百姓享受到更优质的健康服务。

李萌分享了她的创业初心，创立小药药的初衷是希望为传统医药行业解决痛点，小药药通过创新“ 互联网+智慧医药”模式革新传统医药层层分销的流通方式，把生产企业和终端连接在一起，去中间化，通过互联网技术和信息化的赋能，不仅极大地提升了整个产业的效率，更加保证了药品流通的安全性。

“小药药作为一家拥有产业互联网技术的新型数字化实体企业，希望重构医药供应链，将优质的医药服务深入到祖国的‘毛细血管’，用更高效的供应链、物流手段，让恩施土家族的村医和老百姓也能享受到和一、二线城市同样价格和品质的药品供给。”李萌说。

在深入服务基层医疗机构的过程中，小药药逐渐发现，仅仅解决他们的药品供应问题还远远不够，小药药还需要帮助他们解决供应链管理、患者管理等信息化工具赋能，因此在医药供应链能力基础上，小药药建立了信息化解决方案系统研发团队。在零售药店端，小药药依托海南、武汉等多地建立互联网医院，为药店和患者提供在线问诊服务。

为解决单体零售药店的品牌、店员、信息化系统升级等问题，小药药推出了智慧新零售连锁药房品牌，为药店提供一体化智慧解决方案，提供品牌赋能、工具赋能和经营赋能。

李萌认为，医药健康行业升级发展过程中，数字化能力是基础，有了数字化体系才能完成系统算法以及后面服务升级迭代，小药药推动数字技术与实体经济深度融合，在搭建数字化系统的基础上，实现深度精确算法，使处方、药品、质管等更具安全性、高效性，目前已具备日均百万张处方的处理能力。

李萌表示，未来，小药药将在科技创新上持续发力，推动互联网、大数据、人工智能等技术与实体经济深度融合，赋能大健康产业升级，推进数字产业化和产业数字化，助力数字经济、健康中国目标实现。