新政策新需求催生健康养老新职业

当前，广大家庭对养老托育的需求不断凸显，成为社会政策和行业发展共同关注的焦点。由此，老年人能力评估师、社群健康助理员、公共营养师等一批新职业应运而生。

新职业反映了政策惠民方向。《国家基本公共服务标准（2021年版）》明确了幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等9个方面的基本公共服务范围。在老有所养基本公共服务项目中，要求为65岁及以上的老年人提供能力综合评估，做好老年人能力综合评估与健康状况评估的衔接，为经认定生活不能自理的经济困难老年人提供护理补贴。这意味着，建立基本养老服务制度，保障老年人基本养老服务需求，就要积极培育评估队伍，高效利用评估结果。事实上，各地已经在积极探索建立科学合理、运转高效的需求评估制度、评估结果综合利用机制和养老评估监督机制，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，更好分配养老公共服务资源。日前，国家医保局会同民政部发布了《长期护理失能等级评估标准（试行）》，统一规范长期护理失能等级评估工作；2021年6月，中共中央、国务院出台《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出以“一老一小”为重点，建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系。这些都离不开需求评估端的科学化、专业化和常态化，老年人能力评估这一职业必然具有广阔前景。

新职业契合了社会发展新需求。当前，满足人民群众日益增长的美好生活需要，既需要养老、托育及健康领域新行业、新业态的发展，也需要相关新职业的涌现。老年人能力评估师等新职业的出现，归根结底来自养老服务专业化、规范化发展的内在需要。

新职业新人才既满足了社会消费新需求，也是微观层面上推进国家战略的重要支撑。比如，推进实施健康中国战略，需要扩充基层社区的健康工作者。社群健康助理员填补了这一空缺，他们既能运用卫生健康知识及互联网技能，从事社群健康档案管理、宣教培训及公共卫生事件处理，又可以为社区居民提供就诊、保健咨询、陪护服务等，对接社会广大需求。

新职业的发展不可能一蹴而就，需要给予综合支撑。相关部门应尽快开展职业资格认定工作，明确相关新职业的资格条件和行为标准，保证从业者行为的合法性和专业性，政府和用人单位要为新职业从业者提供实实在在的服务，切实帮助他们解决实际困难，推动新职业可持续发展。（作者：伍小兰，系中国老龄科研中心研究员）