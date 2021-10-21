深融合共发展 医药企业携手构建行业全产业链融合发展体系

近日，由全国工商联医药业商会主办的“首届泰山医药论坛暨2020年度中国医药行业最具影响力榜单发布会”在济南举办。大会以医药行业“全产业 大平台 深融合 共发展”为主题，围绕着行业所面临的宏观形势、热点问题、市场格局等变化，就医药相关的热点话题进行主题研讨、圆桌对话、巅峰论道。行业企业旨在通过商会平台，构建行业全产业链融合发展体系。

修正药业集团董事长修涞贵在论坛开幕式上致辞表示，药品的核心是质量，药材的质量决定着药品的质量，企业责任显得尤为重要。当下面对医药行业变革，企业要认清形势，明确任务，筑牢交流融合的商会平台，充分发挥商会平台作用，推动医药行业在各层次、各领域的交流合作。

据介绍，此次会议上，2020年度中国医药行业最具影响力榜单正式揭晓，修正药业集团斩获中国医药制造业百强、行业10大领军人物、行业守法诚信企业等8项奖项。

修正药业集团董事长修涞贵致辞

“期望广大医药同仁不断提高专业水准，追求卓越品质，应对时代挑战，勇于创新变革，积极履行社会责任及医药使命，为健康中国做出新贡献。”修涞贵说。

据介绍，本次会议在邀请了工业采购、连锁药店、医药研发等医药产业嘉宾，就相关热点话题进行主题研讨的同时，更着力推动上下游企业的合作对接。截至论坛结束，共达成20余项合作意向并举行了签约仪式，合作金额达到5亿多元。会议期间还召开了医药创新与制造融合发展对接交流会、采购工作委员会工作会、中药高质量发展委员会会议等分论坛。