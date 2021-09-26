中康科技与华为云合作 助力医药健康产业数智化进程

9月24日，广州中康数字科技有限公司（以下简称中康科技）与华为云计算技术有限公司（以下简称华为云）在2021“西普会”上举行全面战略合作签约仪式暨中康云发布会，宣布合作推出垂直云——中康云，基于华为云开天aPaaS构建健康产业赋能平台双方将发挥各自优势，通过云服务的方式驱动健康产业增效。

（受访者供图）

据悉，中康科技与华为云联合打造的“中康云”组合算力、算法、数据、产业经验，通过对技术及健康产业四大场景地深度融合，构建起通过技术驱动产业效率革命的能力体系，并在平台上开放共享。

中康科技中康云负责人李浩指出，数据已经成为驱动经济社会发展的关键生产要素，推动并改变着实体经济的发展模式，也推动了各行各业生产方式变革。中康云作为健康医疗领域的助推器，将通过系列SaaS产品，构建“医药患检保”全闭环全生态应用场景，赋能不同链条的决策者拥有个性化数据“驾驶舱”，为产业决策提供智能支持，让其洞察更清晰、决策更高效。

华为云全球生态部总裁康宁指出：“华为云开天aPaaS是与生态伙伴共建、共享的开放平台。华为云与中康科技深入合作，共同打造医药健康aPaaS，将医药行业的主数据、智能算法等经验和能力沉淀到华为云上，共建医药健康产业赋能平台，支撑医药研发、生产、流通、零售四大场景创新，加速医药健康产业智能升级。”

“西普会”期间，中康科技与华为云同步联合举办“健康产业云展”，展示中康云在IaaS、PaaS、SaaS各层次能力，赋予健康产业实际场景解决方案能力。