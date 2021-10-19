“小份菜”不失为减少粮食浪费一招

10月16日是第41个世界粮食日，当周为全国粮食安全宣传周，其主题为“发展粮食产业，助力乡村振兴”。

将世界粮食日所在周定为全国粮食安全宣传周，这样的安排表明，粮食安全问题始终是中国面临的重要现实问题。说到粮食安全，首要的就是粮食生产安全，即确保粮食丰产丰收，夯实保证粮食供给的基础；另一个重要方面就是确保粮食的储运和使用安全，即避免粮食在从土地到餐桌的各个环节上出现浪费现象。现实中，餐桌上的浪费现象比比皆是，且浪费数量惊人，却常常被人们忽视。

世界粮食日确立以来，反对餐桌上的浪费，一直是其或隐或显的主题。相关数据显示，全球约有三分之一食物、13亿吨粮食在整个食物供应链的各个环节中被浪费，这些数量对应着14亿公顷土地和2500亿立方米的地表水和地下水。中国每年浪费的粮食约3500万吨，大约相当于中国粮食总产量的6%。因此，消除浪费现象，是确保粮食安全的一部分，是不需要投入自然资源、不用增加供给保障的最经济的办法。

不可否认的是，中国的粮食浪费现象大都产生于公共餐饮场所。在饭店就餐，尤其是多人聚餐时，人们出于各种原因，都奉行宁多勿少、宁丰不简的原则。对此，为杜绝饭店等餐饮场所的浪费粮食现象，“光盘行动”被提倡和推广。当下，不少人信奉“少吃一口，踏实一宿”，讲究尝鲜、少吃或不吃剩食，这在一定程度上抵消了“光盘行动”的效果，也让一些人对餐饮浪费现象心安理得。

今年4月，十三届全国人大常委会第二十八次会议通过了反食品浪费法，国务院等五部门也为此联合发布了《关于贯彻实施〈中华人民共和国反食品浪费法〉有关事项的公告》，明确提出餐饮服务经营者要严格执行反食品浪费制度规范，将反对食品浪费纳入从业人员培训内容，提升餐饮供给质量，主动对消费者进行防止餐饮浪费提醒，餐饮外卖平台以显著方式提示消费者适量点餐、理性消费。对餐饮服务经营者提出要求，从餐饮提供者这一环节入手，无疑是抓住问题的关键。

显然，杜绝粮食浪费，不仅仅是一个观念问题，其中更有如何操作才可奏效的问题。对此，中国饭店协会携手美团与吉野家、旺顺阁、大鸭梨、乡村基、南京大牌档等10余家规模较大的连锁餐饮品牌饭店一起进行“反对食品浪费，提供小份菜”活动。提供“小份菜”，可以为用餐者在正常食量范围内提供更多的菜品体验，将尝鲜与少吃的健康饮食观念结合起来，使到饭店进餐的消费者实现了时间成本投入和金钱成本投入的边际效益最大化。

提倡某种观念和理念，必须有相应的实现手段和途径，也必须有能够统合新旧观念和理念的办法。公共餐饮场所粮食浪费，很大程度上基于公众对自己金钱支配的自主性及以金钱换取体验和便捷的消费追求，此外还有个人食量与菜品定量的不对等以及由此产生的“光盘”或打包的不便性。从这个角度而言，“小份菜”的出现，可以在一定程度上整合需求和供给、调和供需冲突，通过菜品定量的变化将消费体验和杜绝浪费统一起来，既可增加体验的丰富性、减少体验成本，又可实现减少浪费的目的，可谓一举多得。

据餐饮外卖平台美团的数据显示，堂食商户提供“小份菜”的商户数及“小份菜”菜品数量同比增长均已超过50%；平台上线“小份菜”的外卖商户数较去年同期增加了近40%，总销量同比增长超56%；今年9月“小份菜”订单比去年同期增长18.94%，设置“小份菜”的商家同比增长了25.43%……中国饭店协会的统计表明，提供“小份菜”的饭店光盘率提升、餐厨垃圾大幅减少。由此可见，“小份菜”通过菜品量的改变，让杜绝浪费更有可执行性，同时也可带动餐饮行业的高质量发展。（作者：李凼熯，系媒体评论员）