吃低钠盐能减少脑卒中、心脏病？最新研究有答案

与世界多数国家相比，我国人群摄入钠偏多，摄入钾偏少，因此低钠盐尤为适合我国人群。减少群众普通食盐的摄入量，是大面积防控高血压及其诱发的并发症最简单、最经济，也是最有效的途径。

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日前，美国《新英格兰医学杂志》发表了北京大学临床研究所武阳丰教授团队的最新研究成果：烹饪时，将普通食盐换成低钠盐，就可以显著降低罹患脑卒中、心脏病和全因死亡风险。

2014年开始，该研究团队在中国5省10县共600个村进行了全球最大规模的代用盐研究，两万多名心血管病高危人群参与了研究。武阳丰告诉中青报·中青网记者，受试者多是罹患过脑卒中，或60岁以上且血压控制不好的高血压患者。受试者被随机分成两组，一组吃普通盐，另一组吃研究团队提供的低钠盐。低钠盐即是用氯化钾替代普通食盐中的一部分氯化钠，两者在口感上没有太大差别。

由于我国千百年来形成的饮食文化和习惯，许多人很难改变高盐的饮食口味。高盐烹饪出的“重口味食品”虽然带来了味蕾上的享受，但也会增加心脑血管疾病的风险。武阳丰介绍：“食盐中的钠离子会促使血压升高，而血压升高是导致心血管疾病的主要原因。很多人感受不到血压的轻度升高，但如果血压持续升高，时间长了，心肌梗死、脑卒中等并发症就来了。”

近年来，我国心血管疾病患病率处于持续上升阶段。《中国心血管健康与疾病报告2020》推算，我国现有心血管疾病患者约3.3亿。我国城乡居民总死亡的首位原因是心血管疾病导致的死亡（农村为46.66%，城市为43.81%）。

武阳丰表示，低钠盐的主要机理是降压，效果虽然不像降压药那么好，但优势在于大家都可以吃。与世界多数国家相比，我国人群摄入钠偏多，摄入钾偏少，因此低钠盐尤为适合我国人群。显然，减少群众普通食盐的摄入量，是大面积防控高血压及其诱发的并发症最简单、最经济，也是最有效的途径。

研究结果也证明了这一点。在近5年的干预和随访中，武阳丰团队分析发现，与吃普通盐的受试者相比，吃低钠盐的受试者再次发生卒中的情况降低了14%，总心血管病事件风险降低了13%，全因死亡率降低了12%。

武阳丰认为，上述研究成果具有显著意义，表明两组人群出现的差别不是偶然的，证实了低钠盐是安全有效的健康盐，可以预防控制老百姓发生心脑血管疾病。长期坚持吃低钠盐，发生脑卒中、心脏病甚至死亡的几率都会明显下降。

武阳丰告诉中青报·中青网记者，除了心血管病相关疾病，高盐饮食还会导致肥胖。近几年的研究发现，糖尿病、胃癌等疾病也跟过多食用盐相关。另外，钙的代谢与钠在体内的含量也有关系。吃多了盐，肾脏必须往外排钠，以维持平衡，这导致同时把钙也排掉了。如果钙摄入不足，就比较麻烦，可能导致中老年人骨质疏松。尤其对于农村的中老年人来说，营养跟不上，钙的摄入不足，同时盐吃得多的话，就是个大问题。

武阳丰同时提醒，特殊人群食用低钠盐需要谨慎，如高钾血症患者、严重肾病患者、吃影响钾排泄药物的患者等。其他人群可以放心地食用低钠盐。“把普通盐换成低钠盐，就可以挽救中国甚至世界数百万人的生命，同时让他们吃得香、活得长。”