吃钙片就能预防骨质疏松？专家：没那么简单

10月20日是世界骨质疏松日，主题为“骨量早筛查，骨折早预防”。谈及预防骨质疏松，中日友好医院骨科关节外科主任王卫国强调，补钙很重要，但预防骨质疏松仅仅靠补钙还不够。

临床上，骨质疏松大致分三种类型：老年性骨质疏松、女性绝经后的骨质疏松，以及特殊疾病引起的骨质疏松。近些年，骨质疏松患者呈现年轻化趋势。专家认为，这与当代人生活习惯有很大关系。

“骨质疏松的根源是缺钙，而钙的吸收和利用需要活性维生素D。人的皮肤可以合成维生素D，但经过阳光照射、肝脏代谢后才能形成活性维生素D。可是很多年轻人喜欢宅在室内，缺少阳光照射。”王卫国解释道，“还有一个原因是，骨头发育需要适当的力学刺激，有些年轻人长期不动，导致骨量减少，引起废用性骨质疏松。”

如何正确预防骨质疏松？王卫国表示，首先要做到饮食均衡。“补钙对预防骨质疏松很重要，但身体不仅需要钙，维生素、碳水化合物、纤维素等也很重要。由于饮食不均衡，素食主义者可能容易出现缺钙问题。要注意的是，吃大骨头、胶原补钙的说法没有科学依据。”

即便摄入足够的钙，但不能很好地吸收和利用钙也不行。专家建议多参加户外活动，适当增加光照时间，促进身体合成活性维生素D。“如果钙摄入不足或利用不充分，可使用一些‘钙+维生素D’的复合补充剂。”王卫国说。

专家还建议，女性经期后到医院内分泌科或妇科检查体内激素变化，警惕骨质疏松或更年期症状等，广大老年群体要做好定期体检，早发现骨质异常，早做针对性治疗。“如果已经出现骨质疏松，要防止跌倒造成骨折。常见的骨质疏松性骨折有脊柱骨折、髋部骨折、手腕骨折。一旦发生骨折，其并发症会对患者健康造成很大危害。”王卫国提醒。

（科技日报北京10月19日电）