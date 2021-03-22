科技赋能消费 零售业态“加数”升级

全球疫情笼罩之下，社会环境、消费行为和消费趋势都发生了深刻变化。以数字化为核心的科技创新力量正成为实体经济转型升级的重要一环。

不过，如何发挥科技创新在拉动消费，尤其是在线下商业场景中的引领作用，仍是一个待解的难题。在过去的一年间，不少商业中心纷纷尝试通过数字化升级来实现经营能力的跃升，所采用的数字化手段也越来越多。

近日，作为万达广场数字化运营商，丙晟科技携手厦门湖里万达广场，打通“会员+营销”闭环，开展了“超级宠粉节”的营销活动。据介绍，活动通过数字化创新的运营模式，极大吸引了广大消费者的高度关注和参与。

此次活动合作商户表示，虽然较往日忙碌程度加倍但活动直观带动了客流量的剧增，当天的销售额也水涨船高。

丙晟科技表示，未来将在此次活动试点基础上，进一步在商圈数字化的基础上，推出更多常态化优惠活动，持续引领实体零售业态在数字化上的创新发展，推动商圈繁荣。