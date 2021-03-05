郝一鸣：医药产业数字化发展须建立产业生态体系

医渡科技集团副总裁、开心生活科技总经理郝一鸣。陈晨/摄

人民网北京3月5日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2021年2月28日下午，在主题为“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”的专场论坛上，医渡科技集团副总裁、开心生活科技总经理郝一鸣表示，促进医药产业数字化发展必须建立产业生态体系。

郝一鸣介绍，医药产业同其他产业的本质区别在于，医药产业的发展对数据研究的依赖性高。数据治理，不仅有助于行业发现问题、分析问题、解决问题，还有利于医药产业数字化产业提高发展效率，创造新的价值。

郝一鸣表示，目前，数据作为战略资源无法得到有效利用，大量临床治疗数据不能上升到研究层面，临床和数据研究呈割裂状态。医疗产业要形成政府统筹、专家指导、尊重科学的生态体系。医疗产业相关方包括监管、医院、企业、服务公司、研发公司、研究者等在内的行业主体，应当共同携手建立医疗产业生态体系，一起给行业赋能，带来更大价值。

“医渡科技作为一家聚焦在医疗人工智能的公司，将利用自身的技术优势，扮演好医疗数据治理基础设施服务商的重要角色，让新型的生产要素被更高效地生产出来，转换成各种场景下的价值。” 郝一鸣说。