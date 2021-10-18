你知道自己的心脏几岁了吗？保护心脏多吃这5类食物！

大家常说，30岁的身体，60岁的心，虽有点夸张，但并不是毫无根据。由于不合理饮食和作息，缺乏运动等原因，很多人“未老心衰”。根据国家心血管病中心近期发布的数据，中国心血管病患者已经超过3亿，其中高血压最常见，达到2.45亿。

这里有个很简单的方法，可以帮你计算自己的“心脏年龄”。

对心脏不利的因素：高血压（+5岁）；吸烟（+4岁）；有心脏病家族史（+1岁）；男性（+3岁）；喜欢熬夜（+4岁）；重口味（+2岁）；爱吃肉（+3岁）；习惯久坐（+4岁）；肥胖（+4岁）；

对心脏有利的因素：静息心率＜75次/分（-2岁）；心态平和，不急躁（-3岁）；爱吃坚果 （-2岁）；每天运动30分钟（-5岁）。

怎么样，你的心脏是不是老了很多？别紧张，这只是个小游戏。其实，预防是最好的治疗。目前科学界普遍认为，不合理的饮食是心血管病最大的诱因，那吃什么、怎么吃对心脏最好呢？

有很多研究发现，地中海饮食能够降低心血管疾病风险。并不是说你应该采取地中海饮食。地中海饮食的特点是丰富的果蔬、水产、乳制品、坚果，以及橄榄油、红酒，而精制谷物、油炸食品、糖和甜品、含糖饮料比较少。

结合中国的膳食指南，以下是你需要重点吃的“健康食物”：

1.全谷物、薯类、杂豆（不包括黄豆）。这是中国居民膳食宝塔的地基，也就是主食。它们含有较多的膳食纤维和维生素、矿物质，相比精米精面好得多，饱腹感强、升糖慢、通便。

2.新鲜果蔬。尤其是深色蔬菜（红、黄、紫、深绿），苹果、橙子、猕猴桃、草莓等营养密度较高的水果。注意，土豆不算蔬菜，更像主食。

3.水产。平均来看，中国人吃水产是偏少的，可能和价格及地理环境有一定关系。淡水鱼和海鱼都可以，富含油脂的鱼类其实是比较健康的，尤其多不饱和脂肪酸比较丰富。

4.乳制品、豆制品（主要指黄豆）。对中国人而言，无论牛奶、酸奶、奶酪都可以，但尽量不要喝加糖的乳饮料。另外，没必要追捧“植物奶”，不如喝豆浆吃豆腐，价格便宜量又足。

5.坚果。每天一小把坚果（原味最好）是有利健康的，虽然坚果脂肪多，但不饱和脂肪、膳食纤维和矿物质很丰富，而且饱腹感强。当然，嗑一大堆瓜子花生就很不健康了。

另外，地中海地区吃橄榄油是就地取材，橄榄油无非是油酸含量高，国内也有高油酸的花生油、菜籽油、茶油等品种。吃油最重要的是控制量，而不是吃什么油。精挑细选的调和油与豆油、菜油等单一品种油并无本质差异；“红酒有益健康”是当年红酒商人“蛊惑人心”的概念，包括白藜芦醇等噱头都别当真。饮酒伤身，无论多少，少喝只不过危害不明显而已。

除了以上，运动对心脏健康也非常重要，尤其是中等强度以上的运动，可以很好地促进心肺功能。医生的建议是每天30分钟锻炼，如果你平时不锻炼，建议循序渐进，量力而行。（钟凯 科信食品与营养信息交流中心主任）