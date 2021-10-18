直播预告：“秋老虎”来袭 谨防心脑血管疾病发作

“秋老虎”是指立秋后短时间的天气回热现象，气温波动较大，心血管疾病患者病情容易出现反复、甚至加重。10月18日14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请首都医科大学附属北京同仁医院心血管中心主任、心内科主任，主任医师郭彩霞做客直播间，与大家分享心脑血管方面疾病及相关预防、治疗科普知识。

专家介绍：

郭彩霞，首都医科大学附属北京同仁医院心血管中心主任 、心内科主任，主任医师 、教授、博士研究生导师，首都医科大学心血管病学系副主任。

主持国家自然科学基金、科技部十三五重点研发计划、北京市科委、北京市卫健委等重大课题。主持5项国家自然科学基金项目。主编及参编专著10余部。已培养博士后、博士及硕士研究生20余名。入选北京市科技新星、 北京市高层次卫生技术人才等。担任多项国际和国内学术任职，包括中国医师协会心血管分会动脉粥样硬化委员会委员、中国老年医学会高血压分会委员、中国老年心血管病防治联盟委员会委员、中国研究型医院学会心脏康复委员会委员、中国研究型医院学会心脏康复青委会副主委、北京医学会心血管分会委员、北京医学会罕见病分会心血管病学组委员、北京医师协会心血管分会委员、北京心脏学会监事、北京先心病介入质控专家组专家、北京市科委医疗卫生领域专家库专家等。国家自然科学基金、教育部学位论文等评审专家。首都医科大学学报、中华脑血管病杂志等编委或审稿专家。

擅长：冠心病、高血压、心力衰竭、心律失常和结构性心脏病的诊治，冠心病和结构性心脏病的介入治疗。

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