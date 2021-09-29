“2021人民健康之星”推荐活动广州站启动

9月28日，由人民网·人民健康主办、大参林医药集团协办、以岭药业公益支持的“健康中国行·2021人民健康之星”推荐活动广州站正式启动。

广州中医药大学第一附属医院主任医师王世超在给老年人群开展科普讲座。

据活动主办方人民健康有关负责人介绍，举办“2021人民健康之星”推荐展示活动，通过线上线下相结合的方式，以科普讲座、线下义诊、健康达人秀等多种方式，旨在全国范围内普及科普知识，引导、激励更多的人了解、掌握健康科普知识，提升健康素养，助力健康老龄化和健康中国目标实现。

“普及慢病管理和慢病防治知识，是提升患者慢病管理水平的重要方式。”大参林医药集团股份有限公司慢病总监陈婧表示，医药行业事关民生健康，大参林医药一直以推动行业发展为已任，积极承担社会责任，希望通过此次活动，联合多方力量，引导更多群众了解、掌握慢病科普知识，践行健康的生活方式，降低慢性病发病率，提高慢病患者的生活质量。

以岭药业慢病组经理任计辉表示，中医药是具有显著中国特色的医学科学，以岭药业作为我国中药科技创新企业，以络病理论为指导深入心脑血管、糖尿病、呼吸、肿瘤等领域研究，践行企业责任，积极参与社会公益活动。希望通过此次“2021人民健康之星”活动，聚焦中老年群体，充分发挥慢病患者慢病管理榜样的力量，让更多的慢病患者能学习优秀的慢病管理经验，助力健康素养提升。

广州中医药大学第一附属医院主任医师王世超在科普讲座中表示，当前我国心血管疾病患病人数达到了3.3亿，知晓率低、治疗率低和控制率低是我国“三高”人群面临的挑战，“三高”是各种心脑血管疾病启动的“钥匙”。预防心脑血管疾病需从日常生活做起，保持良好的心情，合理膳食，适量运动，戒烟戒酒，养成健康的生活方式。他强调，秋冬季是心脑血管疾病高发季节，中老年人群需要注意保暖，随时增减衣物，出现异常情况及时就医。

活动现场举办了启动仪式，并邀请了三位患者代表分享自身慢病管理经验。为进一步传播健康理念，聚焦中老年人和慢病人群，由广州中医药大学第一附属医院主任医师王世超、广东省第二中医院副主任医师卞继芳、南方医院白云分院心血管内科副主任医师李悦娴组成的专家团在现场进行了义诊。

据介绍，“健康中国行·2021人民健康之星”推荐活动将在多地持续开展。