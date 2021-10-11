直播预告：痛到抓狂！痛风性关节炎如何治疗？

每年的10月12日是世界关节炎日，设立“世界关节炎日”的目的是要提醒人们，对关节炎要早预防、早诊断、早治疗，防止致残。关节炎是常见的慢性疾病之一，共有100多种类型，其中痛风性关节炎就是常见的一种。

痛风性关节炎是指由于血液中的尿酸浓度过高，导致单钠尿酸盐结晶析出，继而沉积在关节及关节周围软组织后引起的炎症反应，是痛风的主要表现之一。

10月12日16:30至17:30，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院风湿免疫科主任医师张学武进行视频直播，为您科普痛风性关节炎诊疗及日常护理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

张学武，北京大学人民医院风湿免疫科主任医师，医学博士，博士研究生导师。中华医学会风湿病学分会全国常务委员，北京医学会风湿病学分会常委。中国医师协会全国常务委员及骨质疏松学组秘书长，北京医师协会风湿病学分会副理事长。中国康复医学会骨与关节及风湿病学分会全国常委。2012年作为主要执笔人之一参与制定了我国GIOP诊疗共识；近年来主持多项国家自然基金、APLAR基金和首发基金的申请。工作三十年来先后在SCI及核心期刊发表论著80余篇，现为《中华风湿病学杂志》通讯编委，及《Internal Journal of Rheumatic Disease》、《中华医学杂志（英文版）》等多家杂志的审稿人。

擅长：痛风关节炎、继发性骨质疏松、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征及其它风湿科疑难病。

痛风最重要的生化基础是高尿酸血症。痛风依病因不同可分为原发性和继发性两大类。原发性痛风指在排除其他疾病的基础上，由于先天性嘌呤代谢紊乱和（或）尿酸排泄障碍所引起；继发性痛风指继发于肾脏疾病或某些药物所致尿酸排泄减少、骨髓增生性疾病及肿瘤化疗所致尿酸生成增多等。

痛风性关节炎是由于尿酸盐沉积在关节囊、滑囊、软骨、骨质和其他组织中而引起病损及炎性反应，其多有遗传因素，好发于40岁以上男性，多见于第一跖趾关节，也可发生于其他较大关节，尤其是踝部与足部关节。

急性发病期，患者主要表现为关节的红、肿、热、痛，常在清晨或午夜发生，疼痛可呈刀割样、虫咬样或撕裂样，多难以忍受，但该病引起的疼痛多具有自限性，可在数天或2周内自行缓解。如果该病迁延不愈，可导致慢性关节炎，主要表现为关节功能受限、关节畸形等，严重者可降低患者的生活质量。

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