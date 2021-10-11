直播预告：起病隐匿、累及全身，强直性脊柱炎是种什么疾病？

每年的10月12日是世界关节炎日，设立“世界关节炎日”的目的是要提醒人们，对关节炎要早预防、早诊断、早治疗，防止致残。关节炎是常见的慢性疾病之一，共有100多种类型，其中强直性脊柱炎就是常见的一种。

强直性脊柱炎病因尚不明确，是以脊柱为主要病变部位的慢性病，累及骶髂关节，引起脊柱强直和纤维化，造成不同程度眼、肺、肌肉、骨骼病变，是自身免疫性疾病。

10月12日13:30至14:30，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院风湿免疫科主任医师刘栩进行视频直播，为您科普强直性脊柱炎诊疗及日常护理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

刘栩，北京大学人民医院风湿免疫科主任医师、担任北京大学风湿免疫学系委员，海峡两岸医药卫生交流协会风湿免疫专委会感染学组委员，北京市中西医结合学会风湿病专委会委员。担任《IJRD》，《Clinical Rheumatology》及《PLoS ONE》杂志审稿人。作为项目负责人，负责2项国家自然科学基金，负责首都特色临床项目1项及首都临床诊疗技术重大项目子课题1项。第一或责任作者发表国内核心期刊及SCI杂志文章20余篇，主要研究方向为类风湿关节炎遗传流行病学，及强直性脊柱炎的基础与临床研究。参与6部专著编写。

擅长：强直性脊柱炎，类风湿关节炎，系统性红斑狼疮、干燥综合征、痛风等风湿病的诊断和治疗。

强直性脊柱炎是一种慢性炎症性疾病，属于风湿免疫病。主要病变部位为骶髂关节、脊柱及外周关节，并伴发不同程度眼、肺、肠道、心血管病变等关节外表现，严重者可发生脊柱畸形和脊柱强直。

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